«Мы подняли 109 бойцов и командиров». Участники поискового клуба рассказали, как ищут пропавших без вести солдат

Новости Беларуси. В 2020 году мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной. Мы чтим и помним тех, кто изгонял с белорусской земли немецко-фашистские полчища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть отдельные страницы нашей истории, несколько иначе, под другим углом посмотреть на те или иные события. Потому Президент заговорил о необходимости принять законопроект о недопустимости героизации нацизма. Об этом шла речь на церемонии вручения верительных грамот, когда Лукашенко обращался к послу Израиля. Артему исполнится 9 лет. Накануне семейного праздника поисковик Дмитрий Поклонский ведет сына на свой «взрослый» кружок. «Особой даты для этой встречи не ждал, просто понял, что время пришло», – говорит Дмитрий.

Дмитрий Поклонский, поисковик историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:

Сын подрастает. Наверное, самое подходящее время начинать прививать знания какие-то об истории, о прошлом, об истории своей семьи. Подрастающее поколение должно видеть, какой ценой досталась свобода, какой ценой это все сохранялось. Всё, что знает сам, бережно передаёт школьникам. Как в белорусском агрогородке прививают любовь к родине?

Поисковые работы трудно определить словом «хобби». Сравнивать их с охотой или рыбалкой не поворачивается язык. Людей сюда тянет по разным причинам. Среди поисковиков есть реконструкторы, увлеченные историей, студенты, и те, кто пришел сюда по зову души.

Светлана Борисенко, методист Могилевского областного центра творчества, председатель клуба «Виккру»:

Большинство недоумевает, потому что, наверное, с их точки зрения это не совеем нормально. Стандартно, когда женщина варит борщи, растит детей. Я все успела сделать в этой жизни, поэтому я могу с удовольствием заниматься тем, что мне нравится.

За 26 лет работы клуба поисковики «Виккру» внесли в банк данных 26 тысяч пропавших без вести солдат. Помешать поисковым работам в 2020 году не смог даже коронавирус.

Николай Борисенко, председатель штаба историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:

Из всех запланированных четырех поисковых экспедиций у нас все состоялись. Некоторые ребята переболели тоже коронавирусом. Но тем не менее изменений планов наших не произошло. Мы подняли в общей сложности 109 бойцов и командиров. Это, наверное, самый результативный сезон из всех за 25 лет. Из них установлены имена восьми бойцов. Вы видите, что даже не каждый десятый получается, земля очень тяжело отдает имена солдат, пропавших без вести.

Главный враг поисковиков – это время. Говорят, опаздывают лет так на 20. Местность изменилась, уходят из жизни последние очевидцы. Порой идти приходится фактически на ощупь. Большие надежды возлагают на трофейные немецкие аэроснимки. Для клуба на аукционе их выкупил Могилевский облисполком.

Илья Триханов, поисковик историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:

Это снимок немецкой фотосъемки. 27 сентября 1942 года сделан. На нем мы видим план местности, фактически это спутниковый снимок на то время. И если раньше приходилось работать вот этим…

Александр Юрчин, поисковик историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:

Я вам сейчас покажу первый миноискатель, которым пользовался наш поисковый клуб. Он советского образца, достаточно тяжелый.

...То сегодня с помощью современных приборов поисковики способны видеть на глубину до 2 метров. Фрагменты оружия, медальоны и завораживающие истории о войне и наших солдатах. От такого даже избалованный интернетом школьник откроет рот. Не виртуальный, а реальный мир прошлого со своими настоящими героями, может, и всколыхнет генетическую память.

Николай Борисенко:

Для нас каждое перезахоронение – это событие, особенно если есть именные захоронения или именные солдаты. Мы чувствуем тот трепет, который испытывает человек при чем-то необычном. Что-то такое, которое потрясает до глубины души. Очень часто ловлю себя на том, что меня уносит в прострацию какую-то, в другой мир. Как бы через время, через пространство проходишь. Это неподвластно тебе, это происходит непроизвольно.

Во время экспедиции осенью 2020-го поисковики обнаружили в Славгородском районе 20 останков солдат Красной Армии. Еще одного бойца нашли местные жители на берегу реки Проня. Вместе с останками были найдены и восемь медальонов. По четырем из них смогли установить личности погибших. Имя пятого солдата установили по нацарапанной надписи на фляге.

Николай Борисенко:

Ребята, которые есть сейчас у нас в поисковом клубе, они начинали с нами (наверное, процентов 30 на сегодня из личного состава), когда им было по 12, 14, 16 лет. Сейчас им уже далеко за 40, у них семьи, дети, и вот эти ребята продолжают идти с нами. Эти ребята действительно любят Родину, действительно любят свой край, свою семью, место, где родился. Все то, что классически в себя включает слово «патриотизм». Говорят, что это земля в Славгороде усыпана гильзами. В советское время за ними здесь охотился каждый второй мальчишка.

Егор Щанов, руководитель поисковой группы «Сириус»:

Я помню, как первую гильзу я нашел. Мы ехали за 10 километров на велосипедах осенью. Мы приехали, начинало темнеть. Буквально выкопал я одну гильзу немецкую, ржавую, страшную. Там живого места не было. Но я с таким счастьем ехал домой. И она стояла у меня на полке долгое время.