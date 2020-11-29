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Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?

29 ноября 2020 19:56
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Новости Беларуси. В Дании и ещё пяти странах Европы массово уничтожают норок, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ниша крупнейшего производителя меха – Дании – теперь свободна. Эксперты считают, что сейчас массовое инвестирование в пушную отрасль начнётся в Китае. Но наравне с количеством производимого товара стоит ещё и качество.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-1

Случаи заболевания норок зафиксированы также во Франции, Польше и Греции. Пока, как ни странно, на плаву держится Китай. Но в пушном бизнесе он в большей степени выступает как переработчик. Сам материал закупается в Беларуси.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-4

Виктор Демянович, директор филиала «Гродненское зверохозяйство» предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:
Пушнину нашу знают во всем мире, потому что она очень высокого качества. У нас очень хороший потенциал для выращивания  это наши специалисты, во-первых, кормовая база неплохая и именно датские крови, которые мы завезли.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-7

В Гродненском зверохозяйстве выращивается исключительно скандинавский тип норки – короткоостная с пятью трендовыми окрасами: белый, черный, жемчужный, серо-голубой и браун. Это единственное предприятие в Беларуси, которое занимается племенным выращиванием норки. Продают здесь молодняк в живом виде на Россию и Украину, аккредитованы и на Китай, а шкурки выставляются на европейских аукционах.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-10

Некоторым разновидностям не раз присваивалась высшая категория, которая говорит об идеальности пушнины. И лишь небольшая часть остается внутри страны – отправляется в пошивочные цеха Белкоопсоюза, а оттуда в виде готовых меховых изделий – в магазины.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-13

В данном сезоне очень модны удлиненные бомберы. Выполнены нашими дизайнерами, собственного производства. Это верхняя одежда. Также есть бомберы более спортивного типа  это стриженая норка.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-16

Есть и классические варианты, которые пользуются спросом всегда.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-19

Задуматься о такой покупке стоит именно сейчас: из-за ситуации в Европе цена на мех скоро внушительно вырастет.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-22

Я довольна и качеством, и модели красивые, современные. На любой возраст здесь можно купить шубу.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-25

Сегодня в Беларуси шесть зверохозяйств потребительской кооперации. Производство подкреплено и собственным дизайн-центром. Команда профессионалов покоряет не только белорусского покупателя, но и зарубежных меховых фанатов.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-28

Так, в 2018 году наши дизайнеры заняли первое место на конкурсе в Стамбуле, вошли в пятерку финалистов в 2019-м на модной арене в Милане. А эскизы норковых белорусских новинок на обложках авторитетных журналов, таких как VOGUE, уже стало привычным делом.

Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?-31

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора УП «Белкоопмех»:
Ежегодное производство норки у нас составляет от 700 до 800 тысяч. И на сегодняшний день для нас открылся рынок  Китая. Мы получили аттестацию, получили разрешение на реализацию норки как живой, так и в изделиях, в шкурках. То есть мы можем поставлять в Китай. Это право есть только у аукционов и у Республики Беларусь.

«Мутации – это нормально». К каким последствиям может привести коронавирус, обнаруженный у европейских норок? Подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Бондич # Юлия Стриго # Фотофакт

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