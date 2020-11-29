Эскизы новинок на обложках VOGUE. Как белорусская пушнина стала известна во всем мире?

Новости Беларуси. В Дании и ещё пяти странах Европы массово уничтожают норок, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ниша крупнейшего производителя меха – Дании – теперь свободна. Эксперты считают, что сейчас массовое инвестирование в пушную отрасль начнётся в Китае. Но наравне с количеством производимого товара стоит ещё и качество.

Случаи заболевания норок зафиксированы также во Франции, Польше и Греции. Пока, как ни странно, на плаву держится Китай. Но в пушном бизнесе он в большей степени выступает как переработчик. Сам материал закупается в Беларуси.

Виктор Демянович, директор филиала «Гродненское зверохозяйство» предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

Пушнину нашу знают во всем мире, потому что она очень высокого качества. У нас очень хороший потенциал для выращивания – это наши специалисты, во-первых, кормовая база неплохая и именно датские крови, которые мы завезли.

В Гродненском зверохозяйстве выращивается исключительно скандинавский тип норки – короткоостная с пятью трендовыми окрасами: белый, черный, жемчужный, серо-голубой и браун. Это единственное предприятие в Беларуси, которое занимается племенным выращиванием норки. Продают здесь молодняк в живом виде на Россию и Украину, аккредитованы и на Китай, а шкурки выставляются на европейских аукционах.

Некоторым разновидностям не раз присваивалась высшая категория, которая говорит об идеальности пушнины. И лишь небольшая часть остается внутри страны – отправляется в пошивочные цеха Белкоопсоюза, а оттуда в виде готовых меховых изделий – в магазины.

В данном сезоне очень модны удлиненные бомберы. Выполнены нашими дизайнерами, собственного производства. Это верхняя одежда. Также есть бомберы более спортивного типа – это стриженая норка.

Есть и классические варианты, которые пользуются спросом всегда.

Задуматься о такой покупке стоит именно сейчас: из-за ситуации в Европе цена на мех скоро внушительно вырастет.

Я довольна и качеством, и модели красивые, современные. На любой возраст здесь можно купить шубу.

Сегодня в Беларуси шесть зверохозяйств потребительской кооперации. Производство подкреплено и собственным дизайн-центром. Команда профессионалов покоряет не только белорусского покупателя, но и зарубежных меховых фанатов.

Так, в 2018 году наши дизайнеры заняли первое место на конкурсе в Стамбуле, вошли в пятерку финалистов в 2019-м на модной арене в Милане. А эскизы норковых белорусских новинок на обложках авторитетных журналов, таких как VOGUE, уже стало привычным делом.