«Появился инструмент, который, вряд ли, станет уделом обывателей» Бороденя о криптовалютах

Новости Беларуси. О цифровых валютах говорили в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

В конце прошлого года неожиданно у всех на слуху вдруг стали появляться такие слова, как криптовалюты, блокчейн. И все начали гуглить активно, что же это такое. И, самое интересное, что документ был подписан буквально в конце декабря главой государства, а 3 января в БНТУ начинают набор на специальность «Криптовалюты». И там было ажиотаж. Можно ли с уверенностью говорить о том, что такие специалисты будут востребованы?

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если туда пойдёт учиться тот, кто только в преддверии подписания Президентом документа узнал про эти слова, то из него хорошего специалиста не получится.

Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Мы же с вами не обсуждаем, что, может быть, с нового года появилась какая-нибудь новая технология ремонта зубов или укладки причёсок. Хотя, может быть, она, революционная, и появилась. Это появился такой инструмент, который, вряд ли, сегодня станет уделом обывателей, каждого человека с улицы. Но то, что Беларусь пытается быть в тренде самых современных технологий, то, что мы пытаемся не отстать, а быть впереди – это очень хорошо. Да, не только в IT-технологиях, где у нас какой-то кластер сформировался, мы и во всех других сферах должны быть чуть-чуть впереди всего мира.