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«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс

26 января 2018 18:05
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Новости Беларуси. Тема, которую широко обсуждают родители школьников: отмена вступительных экзаменов в гимназии и в целом, изменения, которые принес с собой указ Президента, регулирующий правила приема в средние учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Эволюция в белорусских школах. Об отмене экзаменов заговорили в конце августа 2017 на Республиканском педсовете. Вопрос с гимназиями, который оставался открытым почти полгода, наконец решился. Теперь вступительные испытания в 5-й класс школьники сдавать не будут.

Четвероклассница Ксюша буквально выдохнула. Ведь в гонке за успехом постоянное учебное совершенствование раскачивалось на стрессовых качелях: а вдруг не получится? Теперь в своей гимназии она просто перейдет в 5-ый класс. 

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-4

Ксения Дубовик, ученица 4-го класса гимназии № 3 Минска:
Я восприняла эту новость очень хорошо, потому что вместо того, чтобы писать диктанты, делать всякие номера в учебниках можно посмотреть телевизор, погулять. Просто начала меньше переживать.

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-7

Марина Дубовик, мама ученицы 4-го класса гимназии № 3 Минска:
Нервозная обстановка, которая сложилась дома, она прям чувствуется. Я прекрасно понимаю родителей, чьи дети сдавали экзамены в прошлом году и раньше. Вчера выдохнули.

Документ ответил на главный вопрос: как стать гимназистом? Первоклассники сядут за парты по территориальному признаку,  а вот с начальной на среднюю ступень переведут автоматически. Исключением станут лишь гимназии-колледжи искусств, здесь сохранят право проверки творческих способностей. Повышенный уровень, а значит, и вступительные испытания оставят лишь для выпускников базовой школы.  В 3-ей гимназии Минска в 2017 году конкурс составил 1,4 человека на место. Большинство нынешних пятиклашек – ученики начальных классов гимназии.

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-10

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-12

Сергей Сборцев, директор гимназии № 3 Минска:
Сейчас у нас три 4 класса, соответственно все эти три класса полным составом перейдут в 5-й класс.

Сейчас в 28-ми гимназиях нет младшей школы. Но в Министерстве образования уверяют, в ближайшее время этот вопрос пересмотрят и в таких заведениях откроются первые классы. Принципиальным желающим попасть в нацеленную гимназию двери не закроют, примут, с оговоркой, если будут свободные места.

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-15

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Он предполагает развитие гимназий и развитие всех учреждений образования. В обычных школах есть такая же возможность, как у гимназий, дополнительные часы выделить на изучение отдельных учебных предметов.

Лейтмотив эволюции школьной системы – снять необоснованное напряжение, которое испытывают дети во время подготовки и сдачи зачастую первых в жизни экзаменов. Школьные подружки, к слову пятиклассницы-гимназистки, о прошедшем вспоминают практически равнодушно: «переходный период» – уже пройденный этап.

Школьницы:
Когда шла на экзамены, я волновалась. Мне было еще страшно, что я не сдам.

«Вчера выдохнули». Больше в гимназиях школьники не будут сдавать вступительные испытания в 5-й класс-18

В жизни не так все легко дается.

Те, кто с отличаем выдержал вступительные экзамены, рекомендует и остальным школьникам не расслабляться.

# общество # Государственная политика в области образования # Фотофакт # Раиса Сидоренко # Марина Дубовик # Сергей Сборцев

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