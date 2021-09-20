«Всё бы было хорошо, если бы все жили на разных планетах». Почему не все лидеры приехали на саммит ШОС?

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся к саммиту ШОС. Он прошел в интересном формате. Вроде как заявлялось, что все лидеры должны приехать и очно встретиться впервые с момента начала пандемии, но стечению обстоятельств не доехали три основных игрока, лидеры трех государств: Индии, Китая, России. Алексей, как вы считаете, это совпадение или связано с тем, что, как говорят, нет понимания между Индией, Китаем и Россией по позиции в Афганистане?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ставки в этой игре очень высоки. Любое неточное слово того или иного политического лидера в организации ШОС всегда будет весомо, потому что идет торг и игра, в том числе с коллективным Западом. Все бы было хорошо, если бы все жили на разных планетах. Тогда можно было найти Афганистан, лупить его и воевать. Здесь все живут на одной планете. Все понимают, что у всех есть свои интересы, но планета одна. Если мы ее уничтожим, то результата никакого не будет. Поэтому сейчас идет в действительности согласование определенных позиций и между Россией, и между Китаем, и между Индией. В том числе между англосаксонским миром, Евросоюзом. О том, как разделить мир на ближайшие несколько десятков лет.