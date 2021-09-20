«Всё бы было хорошо, если бы все жили на разных планетах». Почему не все лидеры приехали на саммит ШОС?

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Давайте вернемся к саммиту ШОС. Он прошел в интересном формате. Вроде как заявлялось, что все лидеры должны приехать и очно встретиться впервые с момента начала пандемии, но стечению обстоятельств не доехали три основных игрока, лидеры трех государств: Индии, Китая, России. Алексей, как вы считаете, это совпадение или связано с тем, что, как говорят, нет понимания между Индией, Китаем и Россией по позиции в Афганистане?