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«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму

18 декабря 2023 07:18
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Ученики гомельской гимназии придумали проект, который облегчит жизнь пернатых в зимнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму-1

Вместе с учителями дети обустраивают кафе для птиц, продумывая правильное меню. Каждому виду нужен определенный вид корма.

«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму-4

Александр Аксенов, ученик гимназии № 56 имени А.А. Вишневского Гомеля:
Нами также был составлен контрольный текст экскурсии «Зимующие птицы». В ближайшее время мы найдем экскурсоводов среди начальных классов. Покажем детям из начальных классов, как вообще зимуют птицы, что они едят.

«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму-7

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Если это водоплавающие птицы, то комбикорм, потому что всем остальным их кормить нельзя. Вообще желательно, если температура снижается ниже 15, только начинать кормление. Потому что вся пища находится в воде, а там температура +4. Поэтому там пищу они себе находят.

«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму-10

По словам специалистов, уток следует угощать едой только на специальных площадках на берегах водоемов.

# Птицы Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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