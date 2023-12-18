«Вся пища находится в воде». Гомельские школьники помогают птицам перенести зиму

Ученики гомельской гимназии придумали проект, который облегчит жизнь пернатых в зимнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с учителями дети обустраивают кафе для птиц, продумывая правильное меню. Каждому виду нужен определенный вид корма.

Александр Аксенов, ученик гимназии № 56 имени А.А. Вишневского Гомеля:

Нами также был составлен контрольный текст экскурсии «Зимующие птицы». В ближайшее время мы найдем экскурсоводов среди начальных классов. Покажем детям из начальных классов, как вообще зимуют птицы, что они едят.

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Если это водоплавающие птицы, то комбикорм, потому что всем остальным их кормить нельзя. Вообще желательно, если температура снижается ниже 15, только начинать кормление. Потому что вся пища находится в воде, а там температура +4. Поэтому там пищу они себе находят.