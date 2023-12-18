Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря

«За мир и права человека» – церемония вручения первой международной правозащитной премии состоится в Минске 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейшее мероприятие на пространстве СНГ и Европы в области защиты прав человека. Премия учреждена Международным благотворительным фондом имени Эмиля Чечко. В числе основных критериев определения лауреатов – их вклад в укрепление и защиту прав человека в мире, общественное признание заслуг, социальная значимость деятельности.