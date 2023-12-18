Прямой эфир

Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря

18 декабря 2023 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«За мир и права человека» – церемония вручения первой международной правозащитной премии состоится в Минске 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря-1

Это крупнейшее мероприятие на пространстве СНГ и Европы в области защиты прав человека. Премия учреждена Международным благотворительным фондом имени Эмиля Чечко. В числе основных критериев определения лауреатов – их вклад в укрепление и защиту прав человека в мире, общественное признание заслуг, социальная значимость деятельности.

Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря-4

В Беларуси действует более 2 тысяч НПО, которые ориентированы на продвижение прав молодежи и женщин, благотворительность и поддержку уязвимых групп населения, поддержку культуры и традиций этнических меньшинств, сохранение окружающей среды, поощрение здорового образа жизни. Гражданское общество в нашей стране в последние годы стало более политически зрелым, активным и патриотичным.

# Права человека # общество # Эмиль Чечко

Другие новости рубрики

Все новости
Общественный транспорт Минска украсили новогодней иллюминацией
18 декабря 2023 06:30

Общественный транспорт Минска украсили новогодней иллюминацией

«Я люблю Беларусь!» Линда Краенкова о своих корнях, патриотизме и творчестве
17 декабря 2023 19:00

«Я люблю Беларусь!» Линда Краенкова о своих корнях, патриотизме и творчестве

Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?
17 декабря 2023 17:48

Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?