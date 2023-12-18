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Общественный транспорт Минска украсили новогодней иллюминацией

18 декабря 2023 06:30
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Еще больше атмосферы праздника. По улицам столицы сегодня, 18 декабря, начинает курсировать общественный транспорт с новогодней иллюминацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественный транспорт Минска украсили новогодней иллюминацией-1

Каждый из девяти автопарков Минска украсит по пять единиц транспорта. А с 30 декабря по 3 января за рулем можно будет наблюдать Дедов Морозов и Снегурочек. В них переоденутся водители автобусов, троллейбусов и трамваев. Новогодняя атмосфера на дорогах города царит до 15 января.

# Новый год # общество

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