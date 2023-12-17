«Я люблю Беларусь!» Линда Краенкова о своих корнях, патриотизме и творчестве

Что связывает Линду Краенкову с Беларусью и где артистка ищет вдохновение для творческих подвигов? Проект «МЫ!» Григория Азаренка. «Каждый человек, которого связывает что-то с Беларусью, поймет меня, поймет, почему я горжусь»

Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):

Вафля тут какая-то не понимает, как можно гордиться тем, что ты из Беларуси. Человек, который там никогда не был, которого ничего с этим не связывает, этого и не поймет. Но каждый белорус, каждый человек, которого связывает что-то с Беларусью, поймет меня, поймет, почему я горжусь. Человек, который хоть один раз провел время с настоящими белорусами где-нибудь на природе, тоже поймет это, как можно этим гордиться. Больше мне ничего сказать. Я люблю Беларусь! Я родилась в Германии, живу там всю жизнь. Но моя мама сама из Витебска, Беларуси, отец – сириец, они там познакомились и уже переехали в Германию. И они старались передавать нам свою культуру, что отец, что мать. И в том числе языки, это очень... Не знаю. Это во мне: я иногда могу начать думать на русском и, когда начала песни писать, думаю, почему на одном языке, если можно на всех.

Линда Краенкова:

Вот как таким детям, как мне, жить: вот нам то за одну страну быть, за другой, а почему? Почему я должна определиться, если могу любить все страны! Они часть меня, они как-то меня сформировали, они на меня повлияли. Вот даже ислам много чему меня научил. Русская культура меня много чему научила, в том числе немецкая. Почему я должна отказываться от чего-то, если это действительно круто, что есть такие дети, как я. Их будет в дальнейшем больше и больше. Вот одна нация, одно мнение... Я думаю: через лет 20-30 такого уже не будет. Я вижу по своим друзьям, они все тоже как бы смешанные, и человек может, как я, позицию понять сирийскую, я могу понять какую-то позицию белорусско-русскую, в том числе я могу понять европейскую позицию. Я это все могу понять, и, когда нужно, с точки зрения другой страны, другой культуры смотреть на какие-то события. Это на самом деле очень круто и мне помогло в моей работе.

«Самые светлые воспоминания моего детства, они именно вот тут, отсюда» Линда Краенкова:

У нас же такого снега нет, и каждый раз, когда я зимой сюда приезжаю, я такая: давайте на ватрушке покатаемся, то есть в детство я сюда опять прихожу. Шалаши мы тут строили, купались, бабулькам там помогали, когда змея какая-то приползет, бабулька кричит: на помощь, на помощь! Мы пошли и давай змею выгонять из дома. Там раньше еще корова у нас была. Чисто деревня деревней, тут помогали, ягоды собирали. Или вот клубника у бабушки, вот целое поле все клубника клубникой. Я: мама, никакого завтрака! Я сразу за клубникой пошла. И для меня это был просто рай, это самые светлые воспоминания моего детства, они именно вот тут, отсюда, из этой деревни.