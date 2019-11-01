«Вся надежда только на вас». С какими проблемами обратились жители Россон к Наталье Кочановой

Новости Беларуси. Наталья Кочанова провела выездной прием в Россонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приём в Россонах продолжался почти 7 часов. Людей интересовали вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства.

Одна из проблем – необходимость создания офтальмологического кабинета в местной больнице. Оборудовать его Наталья Кочанова поручила в ближайшее время. Чтобы молодой специалист, который придет летом по распределению, получил полноценное рабочее место.





Александр Мамась, главный врач россонской ЦРБ:

Безусловно, дефицит кадров есть определенный. Больше, наверное, надо говорить о том, что идет слишком быстрая сменяемость кадров. То есть по распределению к нам приезжают каждый год специалисты, они отрабатывают. Кое-кто задерживается.

Основанием для приёма именно в Россонах послужило письмо Геннадия Волкова. Мужчина решил порассуждать на тему, что будет, если посёлку, где живет всего-то 9 тысяч человек, не помочь развиваться. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.





Геннадий Волков, житель Россон:

Потихонечку уходит в никуда, потому что работы мало, практически нету, для молодежи особенно. Развлекаться особо нет. Я так и писал в первом письме в Администрацию, что вся надежда только на вас. Если не поможете, поможет только Бог.

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах Пообщаться с главой Администрации Президента пришли почти 30 человек. Причем треть из них преодолели сотни километров. Жители Полоцка, Витебска, Осиповичей, Солигорска, Сморгони и даже Минска.