«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

В 2008 году несколько молодых программистов из Беларуси решили создать игру про танки. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Многие крупные IT-компании в то время не поддержали их инициативу, но уже буквально через полтора года наши танки захватили виртуальный мир СНГ, а затем вышли и на мировой уровень. В чем секрет популярности World of Tanks? Конечно, в танках.

Машины созданы на основе подлинных чертежей и схем времен Второй мировой войны. Танки ищут в архивах и библиотеках разных стран. Порой на поле виртуального боя выходит даже та техника, которая в реальности существуют только на бумаге.