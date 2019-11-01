«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

В 2008 году несколько молодых программистов из Беларуси решили создать игру про танки.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
В 2008 году несколько молодых программистов из Беларуси решили создать игру про танки.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Многие крупные IT-компании в то время не поддержали их инициативу, но уже буквально через полтора года наши танки захватили виртуальный мир СНГ, а затем вышли и на мировой уровень. В чем секрет популярности World of Tanks? Конечно, в танках.
Машины созданы на основе подлинных чертежей и схем времен Второй мировой войны. Танки ищут в архивах и библиотеках разных стран. Порой на поле виртуального боя выходит даже та техника, которая в реальности существуют только на бумаге.
Нашли самоходку с вращающейся даже не башней, скорее установкой. 150 миллиметров. Достаточно редкая машина, но очень востребованная и нужная в игре, девятый или десятый уровень. Сейчас думаем, как ее нормально начертить, чтобы моделеры могли сделать.