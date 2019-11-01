Обработка звука выстрела может занять до 4 месяцев. Как создают эффекты в World of Tanks

Танк должен не только выглядеть натурально, но и звучать по-настоящему. Чтобы воссоздать рев мотора, «танкисты» из World of Tanks отправляются на мехдвор и пишут звук реального танка. На обработку одного компонента – например, выстрела – может уйти до четырех месяцев.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Любую деталь в игре можно проверить на подлинность, в том числе и спецэффекты. Прежде чем взяться за создание любого эффекта, художники просматривают массу вспомогательного материала. Чтобы добиться максимальной реалистичности, две картинки часто совмещают на экране и сравнивают буквально по кадру. Ведь именно спецэффекты разрушают границы реального и виртуального.