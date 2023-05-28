«Вся моя жизнь прошла здесь». В МТЗ в день открытых дверей гостям показали рекордное количество цехов

Новости Беларуси. Флагман белорусской промышленности – Минский тракторный завод – распахнул свои двери для широкой публики. В преддверии годовщины предприятия для посещения впервые было открыто рекордное количество цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости смогли побывать в восьми точках, в том числе механических, прессовых цехах и даже в «сердце» опытного производства. В каждом из них, помимо выставки продукции, были предложены призовые квесты. Кроме того, показали порядка 30-ти единиц техники. Стоит отметить, что за 2022 год завод выпустил более 38 тысяч тракторов. Сегодня они работают не только на наших полях, но и далеко за пределами республики. Презентовали гостям и новинки, а также технику спецназначения. Например, лесные машины и хлопковые тракторы.

Василий Гнедчик, ведущий специалист по рекламе и выставкам Минского тракторного завода:

Мы представили модернизированную снегоуплотнительную машину МСУ-108, которая используется в формировании лыжных трасс. Проводится также демонстрация беспилотного трактора в агрегате с модульной косилкой, это также привлекает зрителей.

77-летие Минский тракторный завод отметит завтра, 29 мая. Но празднование уже в разгаре. Гостям предложили уникальные игровые площадки, аттракционы, выставки и спортивные эстафеты. На специальном плакате можно было оставить пожелания заводу. В программу вошли также танец тракторов и награждение лучших сотрудников. На МТЗ чествуют не только лучших работников. Помнят и о ветеранах труда.

Тамара Гармаза, бывшая штамповщица Минского тракторного завода:

Я как бывший работник очень горжусь своим заводом, благодарна заводу, что здесь работала. Вся моя жизнь прошла здесь. Я отдала много труда своего здесь, ну и в этом плане завод меня тоже не обидел, можно сказать. Я восхищаюсь.

Иван Новичек, штамповщик Минского тракторного завода:

Замечательный сегодня праздник – 77 лет нашему заводу белорусскому тракторному. Поздравляю всех с этим праздником. Впечатления вообще замечательные, много всяких мероприятий, для детей в основном много, выставка тракторов.