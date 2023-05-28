О зарплатах в Беларуси, экономике страны и создании условий для молодых специалистов. Интервью с Алексеем Неверовым

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Никита Рачиловский, СТВ:

Экономика – неотъемлемая часть любого государства. Без нее невозможно представить стабильную работу всей страны. Ведь она является частью национальной безопасности. И это не красивые слова, а реальность. И подтверждение тому – история, где можно найти огромное количество таких примеров. Именно об экономике и ее неотъемлемых элементах мы поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики, генеральный директор ГУ «Гомельоблпром» Алексей Неверов. Почему экономика является основой для всех сфер государственной политики? Никита Рачиловский:

Один из ключевых тезисов на Послании белорусскому народу и парламенту Президент обозначил экономику. Глава государства сказал: дайте мне экономику – все остальное я сделаю сам. Как бы вы раскрыли этот тезис?

Алексей Неверов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

На мой взгляд, сказано, конечно, гениально. Просто, но мудро. Мы все когда-то обучались в вузах. И терминология, что является базисом, всем знакома. Экономика является базисом, без экономики не будет ничего: ни военно-промышленного комплекса, ни продовольственной безопасности, ни социальных проектов и программ. Поэтому основа всему – это экономика. Правильно было сказано, потому что экономическая безопасность предприятия – это его суверенитет. Возьмите любое государство, которое экономически не развито, не имеет собственную экономику и живет за счет других. Это марионеточное государство, поэтому сказано в точку, что экономика – это основа, дайте мне экономику – все остальное я сделаю сам. Точнее уже не скажет никто. Никита Рачиловский:

Тем более мы видим примеры, когда многие страны стали зависимы от других стран из-за того, что они просели экономически. Алексей Неверов:

Да, это наши соседи. Не будем их называть, но все прекрасно об этом знают. «Если человек хорошо зарабатывает, то он и относиться к своей работе будет должным образом»

Никита Рачиловский:

Расскажите подробнее про ГУ «Гомельоблпром», которое вы возглавляете. Алексей Неверов:

Государственное учреждение «Гомельоблпром» в соответствии со своей уставной деятельностью осуществляет управленческую деятельность в отношении предприятий, чьи акции принадлежат Гомельской области, а также координирующее деятельность в отрасли пищевой и легкой промышленности. Работа с людьми, с организациями, предприятиями, именно с руководством, по решению вопросов. Некоторые предприятия находятся, к сожалению, в санации, поэтому надо отслеживать и руководить процессом по осуществлению и реализации плана выхода на безубыточную работу, выхода из санации. Никита Рачиловский:

А как эти предприятия подключились к работе по устранению последствий санкций? Алексей Неверов:

В настоящее время предприятия и их руководство после объявления санкций начали искать сбыт. Это самое главное. Продукция производится, и сырье на этих предприятиях в основном отечественное, но сбыт – это работа как руководителя предприятия, так и всего коллектива. Как сказал Президент, может это и не лучшее время, но это возможность нам и нашим предприятиям вырасти в своем потенциале, найти новые рынки и быть независимыми от той ситуации, которую создают наши западные соседи. Естественно, когда это все произошло, больших усилий требовалось от руководства в первую очередь, чтобы найти те каналы, направления с Запада на Восток в первую очередь. Как говорил Президент, надо обратить внимание на Китай, Африканский континент. И это дало свои плоды. Мы сейчас это видим: Казахстан, Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, большими темпами будет развиваться и направление Африки. Предприятия Гомельской области тоже не остались в стороне – работают в этом направлении.

Никита Рачиловский:

И зарплата у сотрудников выросла после введения санкций, после того как товарооборот начал увеличиваться? Алексей Неверов:

Я могу сказать только про те предприятия, которые в составе ГУ «Гомельоблпром». Зарплата растет. По крайней мере, на тех предприятиях, которые находятся в стадии санации, она не падает, небольшими темпами, но прирастает. Никита Рачиловский:

Ранее вы возглавляли Гомельское областное объединение организаций профсоюзов и как никто знаете, насколько важно иметь стабильную обстановку в коллективе. Расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете комфортный микроклимат сегодня в коллективах на ваших предприятиях? Алексей Неверов:

Не я лично поддерживаю, а руководители предприятий работают над этим. Это большая и кропотливая работа. Думаю, не открою секрет, что микроклимат положительный в коллективе, один из его удачных аспектов в этом направлении – это достойная заработная плата. Это говорится везде, я не открываю Америку, ничего не говорю нового. Дело в том, что если человек хорошо зарабатывает, то он и относиться к своей работе будет должным образом, и идти на работу будет с удовольствием. Поэтому я считаю, что это базис – заработная плата, а все остальное, которое мы будем строить, – эта работа, конечно, тоже достойна внимания. Какие условия создаются для работы молодежи в районах? Никита Рачиловский:

Остается ли сегодня молодежь работать в регионах либо все хотят уехать в Минск? Есть ли какие-то бонусы для молодых специалистов, которые заставляют их оставаться?

Алексей Неверов:

Государственными нормативно-правовыми актами определено большое количество тех льгот, которые предоставляются молодым специалистам. Во-первых, это предоставление первого рабочего места в соответствии с той специальностью, которую он получил, обучаясь в учреждении образования. Это гарантировано, это очень хорошо, потому что молодой человек шел в учреждение образование, ту специальность выбрал, которую хотел, естественно, ему надо работать по ней. Это первое. Дополнительные выплаты на предприятии, добавки к окладу, компенсации затрат на переезд, которые молодой человек испытывает, когда будет перемещаться один либо со своей семьей к месту своей новой работы. Поэтому здесь это базис. Для закрепления молодых людей на территории, куда они приезжают на первое место работы, должна быть так социально-бытовая инфраструктура, которая необходима. Молодой человек, помимо того что он должен работать в комфортных условиях с достойной заработной платой, должен иметь возможность отдохнуть, найти досуг, соответствующий возрасту. Это очень сложная задача, но ее надо решать. Как происходит взаимодействие населения с сенаторами? Никита Рачиловский:

Являясь членом Совета Республики, возглавляя «Гомельоблпром», наверняка получается хорошая смесь для работы с гражданами.

Алексей Неверов:

Эта работа не прекращалась на протяжении всей моей трудовой деятельности. Когда-то я начинал и с сельского исполнительного комитета, и райисполкома, потом глава администрации, потом, будучи уже в профсоюзах и являясь сенатором, – работа с людьми. Обращения граждан – это наиважнейшая задача. Чувствовать людей, проживающих на территории, их потребности, проблемы, попытаться их решить в рамках действующего законодательства – это большой залог успеха всех нас: сенаторов, депутатов, исполнительной власти. И эта связка должна давать большой результат. Мы должны чувствовать людей. Мало того что слушать, мы должны их слышать. Эта фраза сказана уже не мною, поэтому очень важная работа. И то, что мы, сенаторы, работаем в регионах, а мы и выдвинуты от регионов (я, например, от Гомеля), и те проблемы, которые несут люди на приемы, мы их рассматриваем, и я не могу их решить сам лично, я их решаю совместно с исполнительной властью. Благо, это связь есть, этот результат приносит определенные плоды (имею в виду положительные), будем и впредь так работать. О членах Молодежного парламента Никита Рачиловский:

Говоря про молодежь, я знаю, что практически на каждом вашем личном приеме присутствуют члены Молодежного парламента, которые смотрят, как проходит личный прем, с какими обращениями приходят заявители, как в дальнейшем проходит работа с заявлением. Алексей Неверов:

Я с удовольствием приглашаю на свои приемы членов Молодежного парламента. Очень инициативные молодые люди, мне приятно вместе с ними находиться, рассматривать обращения, выслушать их. Иногда видишь новый взгляд на ту или иную проблему, которую интересно даже самому осмыслить, что-то для себя взять.