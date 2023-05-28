Первый православный форум таможенной службы Беларуси прошёл в Минске

Новости Беларуси. Мир и процветание страны – залог труда каждого живущего в ней человека. И крайне важно, особенно сейчас, в непростое время, поддерживать согласие внутри общества. Об этом говорили участники первого православного форума таможенной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие собрало представителей всех таможенных органов республики, молодежь и ветеранов в храме-памятнике в честь Всех Святых. Основная тема диалоговой площадки – «Духовность как основа мира и созидания». Как отметили присутствующие, христианские ценности всегда придавали сил и призывали к взаимоуважению. И сегодня как никогда важно стремиться к доброте и милосердию, укреплять единство граждан.

Дмитрий Осененко, заместитель начальника управления кадров и идеологической работы Государственного таможенного комитета Беларуси:

В канун Дня ветеранов таможенной службы мы собрались в знаковом месте – в Храме Всех Святых. Безусловно, здесь принимают участие и ветераны таможенный службы, сотрудники, которые проработали с нами много лет. И многие остаются в наших рядах. Безусловно, это и молодые сотрудники. И такое мероприятие важно, чтобы духовно очиститься, посвятить себя светлым мыслям. Я думаю, что такие мероприятия побуждают нас к тому, чтобы мы ответственно несли нашу службу.