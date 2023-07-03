Лукашенко: «У нас с вами одна земля, одна страна – наша Беларусь. Это наша самая большая ценность»

Именно «Курган Славы» для такой церемонии выбран неслучайно. Он расположен на месте ожесточенных боев, в ходе которых летом 1944-го была разгромлена группировка фашистских войск. В историю это событие вошло как «Минский котел». Этот курган увековечивает подвиг освободителей Беларуси. Его торжественное открытие прошло в 1969 году. И это лишь часть того, что мы, потомки, сделали для тех, кто защищал нашу Родину и подарил нам будущее. А самое главное – это не забывать, кто и какой ценой победил в той страшной войне. Ведь сегодня страницы истории некоторые пытаются перелистать и напрочь перечеркнуть. Но такие зверства не забудутся никогда. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Курган Славы» – святое место. Здесь гремели ожесточенные бои. Тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни, чтобы жили мы. Здесь кровью скрепились братские узы большой многонациональной страны. Мы стоим на месте, где замкнулся «Минский котел». Наступательную операцию «Багратион» по праву называют триумфом советского военного искусства. Эта битва вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне. Около 400 тысяч солдат, офицеров, генералов Вермахта и СС были уничтожены и взяты в плен. Их показали всему миру. Провели позорным маршем по Красной площади, сразу смывая следы немецких сапог водой. Новоявленным нацистам не мешало бы пересмотреть эти кадры кинохроники. Они хотят забыть, но мы с вами не должны это позволить. Великая Отечественная война научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу. Поэтому сегодня, 3 июля, в День освобождения нашей столицы, города Минска, мы отмечаем День Независимости независимой Беларуси.

Дорогие друзья, будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна – наша Беларусь. Это наша самая большая ценность. Они завещали нам беречь ее. Мы ее сохранили. Теперь ваша очередь, молодежи, берегите этот клочок земли. Другой у вас не будет. С праздником, дорогие друзья, с Днем Независимости.