Несвиж и Жодино отмечают юбилеи в День Независимости

Новости Беларуси. В День Независимости 800-летие основания отмечает Несвиж. Город-легенда, колыбель белорусского книгопечатания, театрального, художественного и музыкального искусства, драгоценная жемчужина на карте Беларуси, подчеркнул в поздравлении жителей Несвижа и района Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем они будут делать все возможное, чтобы родной город, район и вся наша страна процветали. Адресовал сегодня глава государства и поздравление жодинцам. Город машиностроителей сегодня отмечает 60-летие основания. Александр Лукашенко подчеркнул, что история города и его современные достижения тесно связаны с брендовым для республики предприятием. Но все же главное богатство Жодино – его люди: трудолюбивые, амбициозные, патриотичные, уверенные в завтрашнем дне.