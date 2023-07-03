Прямой эфир

Несвиж и Жодино отмечают юбилеи в День Независимости

03 июля 2023 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В День Независимости 800-летие основания отмечает Несвиж. Город-легенда, колыбель белорусского книгопечатания, театрального, художественного и музыкального искусства, драгоценная жемчужина на карте Беларуси, подчеркнул в поздравлении жителей Несвижа и района Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несвиж и Жодино отмечают юбилеи в День Независимости-1

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем они будут делать все возможное, чтобы родной город, район и вся наша страна процветали. Адресовал сегодня глава государства и поздравление жодинцам. Город машиностроителей сегодня отмечает 60-летие основания. Александр Лукашенко подчеркнул, что история города и его современные достижения тесно связаны с брендовым для республики предприятием. Но все же главное богатство Жодино – его люди: трудолюбивые, амбициозные, патриотичные, уверенные в завтрашнем дне.

# День Независимости # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «У нас с вами одна земля, одна страна – наша Беларусь. Это наша самая большая ценность»
03 июля 2023 08:48

Лукашенко: «У нас с вами одна земля, одна страна – наша Беларусь. Это наша самая большая ценность»

5-6 июля можно убирать чеснок и собирать семена. Какие ещё советы даёт лунный календарь?
03 июля 2023 08:30

5-6 июля можно убирать чеснок и собирать семена. Какие ещё советы даёт лунный календарь?

Масштаб всех удивит – как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси?
03 июля 2023 08:21

Масштаб всех удивит – как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси?