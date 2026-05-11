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В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов

11 мая 2026 13:40
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Весенний сев в Беларуси на финишной прямой. 81 % площадей яровых уже засеян. В лидерах по темпам – Брестская, Гродненская и Минская области. На юге страны к тому же уже приступили к заготовке травяных кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов-2

В хозяйстве «Жабинковский» убирают на зеленый корм озимую рожь. Белорусский сорт «Пралеска» – хорошо себя показывает. С гектара получают 160 центнеров в повяленной массе. Прежде усилили норму высева. В хозяйстве уже убрали сурепицу – на выходе получили 700 тонн с площади 138 гектаров. Первый сочный компонент агросезона добавляют в рацион крупного рогатого скота для роста среднесуточных удоев и привесов. Это считается «разминкой» перед массовой косовицей. На освободившиеся площади следом посеют кукурузу на силос.

В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов-4

Михаил Вечорко, директор сельхозпредприятия «Жабинковский»:
Многие годы занимаемся выращиванием зеленого корма. В хозяйстве уже увеличена площадь почти в два раза по сравнению с прошлым годом. 568 гектаров отведено под данные виды культур. И это раз. Во-вторых, интенсивное использование земледелия, так как очень высокая плотность скота – выше 90 голов на 100 гектар. И чтобы обеспечить себя хорошими качественными кормами, мы выращиваем и убираем озимые на зеленый корм.

Сейчас в хозяйствах заготавливают сурепицу, озимые – рожь, тритикале, пшеницу – и многолетние травы. Работы идут точно по графику. В Брестской области на зеленый корм планируют убрать более 53 тысяч гектаров озимых культур. Но все еще зависит и от погоды. На нее также приходится делать скидку.

# Сельское хозяйство

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