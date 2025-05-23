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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая – объявлен оранжевый уровень опасности

23 мая 2025 10:32
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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая – объявлен оранжевый уровень опасности-0

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в субботу, 24 мая.

Днем в Беларуси ожидается мощный ветер порывами 15-20 метров в секунду, а во многих районах страны – сильные дожди и грозы. На основании такого прогноза объявлен оранжевый уровень опасности.

В белорусской столице завтра ожидается от 11 до 22 градусов тепла.

В МЧС просят учитывать информацию о погоде и быть внимательными. При сильном ветре возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, а также падения деревьев. Спасатели рекомендуют не оставлять транспортные средства в зонах потенциальной опасности. А во время грозы держаться подальше от электропроводки и антенн.

# Погода в Беларуси

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