«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях

Новости Беларуси. Трагедию миллионов, прошедших через гетто и тюрьмы, вспоминают во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедию миллионов, прошедших через гетто и тюрьмы, вспоминают во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память о жертвах нацистской неволи звучал набат и в Могилёве. У памятника «Детям войны» собрались узники лагерей смерти, ветераны, активисты общественных организаций и школьники.
Концлагеря – одна из самых страшных страниц военной истории. Каждый пятый узник был ребенком. В Могилеве тех, у кого фашисты украли детство, осталось около полутысячи. Многие из них пришли вспомнить тех, кто не дождался освобождения
Антонина Тартаусова, узник фашистских лагерей смерти:
Ужасно было. Я помню всю Германию, все страхи помню. У нас даже бабушка там осталась, не вернулась домой. Умерла от всех переживаний этих, от усталости, когда нас из города в город, из лагеря в лагерь перевозили.
Анатолий Малахов, узник фашистских лагерей смерти:
Очень тяжело вспоминать. Надо, чтобы наше молодое поколение не узнало это. Столько было зверских убийств.
Мемориал «Детям войны» был воздвигнут на пожертвования неравнодушных к этим печальным событиям горожан. Скульптурная композиция из бронзы олицетворяет образ девочки, которая стоит на крыльце сгоревшего дома, прижимая к себе маленького брата.