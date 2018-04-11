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«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях

11 апреля 2018 13:22
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Новости Беларуси. Трагедию миллионов, прошедших через гетто и тюрьмы, вспоминают во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-1

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память о жертвах нацистской неволи звучал набат и в Могилёве. У памятника «Детям войны» собрались узники лагерей смерти, ветераны, активисты общественных организаций и школьники.

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-4

Концлагеря – одна из самых страшных страниц военной истории. Каждый пятый узник был ребенком. В Могилеве тех, у кого фашисты украли детство, осталось около полутысячи. Многие из них пришли вспомнить тех, кто не дождался освобождения

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-7

Антонина Тартаусова, узник фашистских лагерей смерти:
 Ужасно было. Я помню всю Германию, все страхи помню. У нас даже бабушка там осталась, не вернулась домой. Умерла от всех переживаний этих, от усталости, когда нас из города в город, из лагеря в лагерь перевозили.  

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-10

Анатолий Малахов, узник фашистских лагерей смерти:
Очень тяжело вспоминать. Надо, чтобы наше молодое поколение не узнало это. Столько было зверских убийств.

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-13

Мемориал «Детям войны» был воздвигнут на пожертвования неравнодушных к этим печальным событиям горожан. Скульптурная композиция из бронзы олицетворяет образ девочки, которая стоит на крыльце сгоревшего дома, прижимая к себе маленького брата.

«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях-16

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Антонина Тартаусова # Анатолий Малахов

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