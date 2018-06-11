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12 июня по Беларуси стартует ЦТ

11 июня 2018 18:54
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Новости Беларуси. Меньше суток до старта централизованного тестирования. В 2018 году поступить в высшие учебные заведения попробуют сразу 82 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В сравнении с 2017 годом это на 10 тысяч меньше.

12 июня по Беларуси стартует ЦТ-1

По традиции, самым популярным предметом стал русский язык. На него зарегистрировались 67 тысяч абитуриентов. Математику будут сдавать 45 тысяч человек, белорусский – 25. Среди иностранных языков самый распространённый по-прежнему английский, менее популярными оказались испанский и китайский.

12 июня по Беларуси стартует ЦТ-4

Порядок проведения ЦТ останется прежним. Централизованное тестирование начнётся с белорусского языка 12 июня в 11 часов.

# Студенты # общество # Фотофакт

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