12 июня по Беларуси стартует ЦТ
Новости Беларуси. Меньше суток до старта централизованного тестирования. В 2018 году поступить в высшие учебные заведения попробуют сразу 82 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В сравнении с 2017 годом это на 10 тысяч меньше.
По традиции, самым популярным предметом стал русский язык. На него зарегистрировались 67 тысяч абитуриентов. Математику будут сдавать 45 тысяч человек, белорусский – 25. Среди иностранных языков самый распространённый по-прежнему английский, менее популярными оказались испанский и китайский.
Порядок проведения ЦТ останется прежним. Централизованное тестирование начнётся с белорусского языка 12 июня в 11 часов.