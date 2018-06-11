12 июня по Беларуси стартует ЦТ

Новости Беларуси. Меньше суток до старта централизованного тестирования. В 2018 году поступить в высшие учебные заведения попробуют сразу 82 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В сравнении с 2017 годом это на 10 тысяч меньше.