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Семья из Латвии бежала в Беларусь из-за дискриминации

18 октября 2024 08:02
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Жертвами режима ЕС становятся не только беженцы, но и граждане Евросоюза. А Беларусь, которую так стремятся обвинить в подрыве европейской демократии, в очередной раз от этой самой «демократии» спасает людей. Из-за преследования латвийских властей была вынуждена бежать семья Морозовых. Помощи они попросили у президентов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Латвии бежала в Беларусь из-за дискриминации-2

Вместе с 10 своими детьми Виталий и Светлана Морозовы прибыли в нашу страну накануне. Пересечь границу им удалось по безвизу. С собой привезли почти 400 килограммов груза – одежду, личные вещи, предметы первой необходимости и даже бытовую технику. В нашей стране многодетной семье помогли с временным размещением в гостинице.

Семья из Латвии бежала в Беларусь из-за дискриминации-4

Светлана Морозова:
Беларуси всей спасибо, конечно, что приняли нас, пропустили. Все быстро, все качественно, спасибо большое. Другого нечего сказать. 

Семья из Латвии бежала в Беларусь из-за дискриминации-6

Виталий Морозов:
Огромное спасибо за гостеприимство, за гостеприимство Беларуси, Минска. И мы не прощаемся, мы говорим «до свидания», мы обязательно вернемся. Нам очень здесь понравилось.

Уже сегодня Морозовы отправились на свою историческую родину, в Россию. В семье уверены, что теперь в их жизни начнется новая счастливая глава.

# Международная политика

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