Обстановка вдоль белорусских рубежей остается напряженной. Неоднократно силовики пресекали разного рода провокации в отношении нашей страны. Государственная граница находится в безопасности. Пример эффективного использования сил и средств. На границе с Украиной открыли новую заставу «Гребени», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь создали все условия для эффективного выполнения служебных задач.

На территории подразделения оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими построены городок пограничной службы и спортивные объекты. На вооружении пограничников и различные приборы наблюдения, и технические средства, служебный транспорт. В охране границы регулярно применяется пограничная авиация. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает устойчивую цифровую радиосвязь с визуализацией на электронно-цифровой карте.

Илья Бабина, начальник пограничной заставы «Гребени»:

Особенностью охраняемого участка является высокая заболоченность, также широко развита дорожная сеть и сеть мелиоративных каналов. Служба несется в усиленном режиме пограничной службы, но условия, созданные в новом комплексе пограничной заставы, позволяют более качественно проводить занятия по предметам боевой подготовки, также для отдыха личного состава.

Сергей Савчук, начальник Мозырского пограничного отряда:

Это очередной виток укрепления охраны государственной границы на украинском направлении. Комплекс пограничной заставы – это не только само красивое здание, а прежде всего это вопросы инженерного оборудования. И та помощь, которая оказывается не только в строительстве, а в целом в жизнедеятельности и последующем функционировании пограничной заставы, она очень важна. И без нее на сегодняшний день, наверное, нельзя полноценно говорить о современной охране государственной границы.