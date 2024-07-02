Горячий песок – почему перед поездкой на море не рекомендуют делать педикюр?
Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мы, девочки, очень любим перед тем, как поехать отдыхать на море, посетить косметолога. Что нельзя делать у косметолога перед поездкой на море?
Валерия Приступа, любит загорать на курортах:
Я, допустим, знаю, что нельзя педикюр, нежелательно. Я уже на себе убедилась.
Алеся Лакина:
Я всегда делаю. Почему?
Валерия Приступа:
Я тоже всегда делаю. Потому что соленое море, песок. Я сейчас приехала с такими ногами, хотя перед этим делала педикюр. Я вчера ходила, сделала. Она мне счистила, говорит: «Я сколько раз тебе буду говорить? Не делай перед морем педикюр». Ноги сразу начинают – кожа сушится очень. Она же тонкая, истощается, чистка была. Очень грубая становится. Она мне вчера делала, приводила в порядок.
Светлана Гончарова, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»:
Возможно, если бы вы использовали увлажняющий крем после моря…
Валерия Приступа:
Постоянно использую, бесполезно, песок горячий.
Алеся Лакина:
Что нельзя делать у косметолога?
Татьяна Поклад, врач-онколог, заведующая онкологическим отделением Вилейской центральной районной больницы:
Возможно, какие-то агрессивные пилинги, их вообще нужно оставлять на бессолнечное время. Лазерную шлифовку – то есть все, что сильно повреждает кожу, из-за этого можно сгореть.
Читайте также:
Когда опасно загорать? Врач дала рекомендации
Категорически нельзя – кому противопоказан загар?
Чаще посещать врача – когда родинки несут риск развития меланомы?