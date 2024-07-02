Горячий песок – почему перед поездкой на море не рекомендуют делать педикюр?

Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мы, девочки, очень любим перед тем, как поехать отдыхать на море, посетить косметолога. Что нельзя делать у косметолога перед поездкой на море?

Валерия Приступа, любит загорать на курортах:

Я, допустим, знаю, что нельзя педикюр, нежелательно. Я уже на себе убедилась. Алеся Лакина:

Я всегда делаю. Почему? Валерия Приступа:

Я тоже всегда делаю. Потому что соленое море, песок. Я сейчас приехала с такими ногами, хотя перед этим делала педикюр. Я вчера ходила, сделала. Она мне счистила, говорит: «Я сколько раз тебе буду говорить? Не делай перед морем педикюр». Ноги сразу начинают – кожа сушится очень. Она же тонкая, истощается, чистка была. Очень грубая становится. Она мне вчера делала, приводила в порядок.