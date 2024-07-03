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«Непокорённая Родина возродилась из руин» – Президент поздравил белорусов с Днём Независимости

03 июля 2024 05:30
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Главный праздник белорусской государственности, его встречаем по-особенному торжественно. День Независимости неразрывно связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и сегодня, 3 июля, ровно 80 лет, как мир вернулся на нашу землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать именно 3 июля День Независимости решил наш народ. Это предложение главы государства на референдуме поддержало большинство. Основываясь на единстве, мы и теперь продолжаем строить сильную и процветающую Беларусь. В этот особый день соотечественников сердечно поздравил Президент.

«Непокорённая Родина возродилась из руин» – Президент поздравил белорусов с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник своим величием и духовной силой связал воедино преемственность многовековых традиций, ратную и трудовую доблесть и современные достижения нашего народа. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков вселило в белорусов восторженную радость и уверенность в установлении мира на родной земле, предопределило полное избавление Беларуси от гитлеровских оккупантов и навсегда стало национальным символом свободы и независимости. Сокрушившая агрессора, непокоренная Родина возродилась из руин, преодолела тяжелые последствия беспощадной войны и сегодня достойно движется по суверенному пути развития. Мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами, как мы гордимся поколениями белорусов, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились и верили в счастливое будущее своих детей и внуков. Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в ваших домах будет светло и уютно, а в каждой белорусской семье царят гармония и согласие.

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко

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