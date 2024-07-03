«Непокорённая Родина возродилась из руин» – Президент поздравил белорусов с Днём Независимости

Главный праздник белорусской государственности, его встречаем по-особенному торжественно. День Независимости неразрывно связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и сегодня, 3 июля, ровно 80 лет, как мир вернулся на нашу землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать именно 3 июля День Независимости решил наш народ. Это предложение главы государства на референдуме поддержало большинство. Основываясь на единстве, мы и теперь продолжаем строить сильную и процветающую Беларусь. В этот особый день соотечественников сердечно поздравил Президент.