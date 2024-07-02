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Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?

02 июля 2024 21:19
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Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?-1

Мария Стреха, получила ожоги после загара:
Правда ли, что ультрафиолетовые лучи вызывают старение, так ли это?

Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?-4

Светлана Гончарова, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»:
Да, ультрафиолет – длительное воздействие под агрессивными лучами в то время, в которое мы не рекомендуем, может быть причиной фотостарения кожи преждевременного.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть, чтобы подольше оставаться молодыми, загорать нельзя?

Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?-7

Валерия Приступа, любит загорать на курортах:
Лицо желательно чтобы не загорало.

Алеся Лакина:
Шея? Мне кажется, возраст по шее тоже виден хорошо.

Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?-10

Татьяна Поклад, врач-онколог, заведующая онкологическим отделением Вилейской центральной районной больницы:
То же самое. Женская и детская кожа самые нежные и подвержены большему воздействию ультрафиолета. Фотостарение возникает из-за того, что нарушается синтез коллагена, получается больше морщин при длительном нахождении на солнце.

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# Красота # общество # Алеся Лакина

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