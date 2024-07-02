Нарушается синтез коллагена – какая кожа больше подвержена фотостарению?

Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Мария Стреха, получила ожоги после загара: Правда ли, что ультрафиолетовые лучи вызывают старение, так ли это?

Светлана Гончарова, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»:

Да, ультрафиолет – длительное воздействие под агрессивными лучами в то время, в которое мы не рекомендуем, может быть причиной фотостарения кожи преждевременного.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть, чтобы подольше оставаться молодыми, загорать нельзя?