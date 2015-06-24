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Встреча парламентариев Беларуси и России проходит 24 июня в Гродно

24 июня 2015 14:05
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Новости Беларуси. Реализация совместных проектов, а также 70-летие Великой Победы сегодня, 24 июня, в центре внимания союзных парламентариев. Встреча проходит в Гродно под руководством председателя Сергея Нарышкина. К разговору присоединились представители министерств и ведомств двух стран.

Сергей Нарышкин, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Среди основных, приоритетных направлений – торгово-экономическое сотрудничество, согласованная промышленная политика, развитие агропромышленного сектора, единая научно-техническая политика Союзного государства, которая предполагает на среднесрочную перспективу реализацию 12-ти программ и 18-ти проектов Союзного государства.

Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Эти приоритетные направления предусматривают углубление нашего торгово-экономического сотрудничества, в частности рост взаимного товарооборота, проведение согласованной промышленной политики, реализацию совместных программ в сфере агропромышленного комплекса, кооперацию в сфере промышленности. Также углубление нашего сотрудничества в сфере здравоохранения, образования.

Визит российской делегации начался с общения с белорусскими учеными. В Гродненском университете имени Янки Купалы говорили о патриотическом воспитании молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После в Парке Жилибера парламентарии возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. 

Григорий Рапота, секретарь Союзного государства России и Беларуси:
Есть долг перед памятью тех, кто пережил эту войну или погиб на этой войне. Поэтому это, видимо, будет продолжаться долго, потому что в памяти людей все сохраняется. Я считаю, что не имеет нация будущего, если она не уважает своих предков.

# общество # Беларусь-Россия

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