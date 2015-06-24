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Чем гордятся белорусы? – результаты соцопроса Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента

24 июня 2015 10:55
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Новости Беларуси. Большинство белорусов гордятся своей страной. Таковы итоги соцопроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, почти у 56 процентов респондентов это чувство вызывает сам белорусский народ.

Природными богатствами и нашей культурой гордятся в среднем по 40% опрошенных.

Историческое наследие и спортивные успехи белорусских атлетов назвал каждый третий.

Развитие Вооруженных Сил страны, политические успехи государства, современные достижения в медицине и науке, система образования и здравоохранения значимы практически для каждого пятого белоруса.

Соцопрос проводился во всех областных центрах страны и Минске в начале июня. Свое мнение высказали более тысячи человек.

# общество # Социологический опрос

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