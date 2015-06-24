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«Наверное, логичнее было бы, если бы я сообщила о браке с престарелым олигархом»: Дана Борисова вышла замуж

24 июня 2015 13:57
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Новости России. Известная телеведущая в минувшие выходные вступила в брак  с украинским бизнесменом Андреем Трощенко. О радостном событии Дана Борисова рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Наверное, логичнее было бы, если бы я сообщила о браке с престарелым олигархом»: Дана Борисова вышла замуж -1


Фото: Instagram телеведущей

«Наверное, логичнее было бы, если бы я сообщила о браке с престарелым олигархом»: Дана Борисова вышла замуж -3

Дана Борисова (запись в Instagram):
Дорогие друзья! После расследований в прессе и желтых программ, которые предоставили абсолютно неверную информацию обо мне и моем женихе, я вынуждена объясниться. Да, я выхожу замуж... Более того, это уже произошло тайно сегодня в 10.45 в одном из центральных ЗАГСов. Счастливы мы с Андреем, безумно счастлива моя дочь Полина, которая любит его, как родного и постоянно признается ему в этом.



Дана Борисова (запись в Instagram):
Несколько уточнений по поводу выбора жениха... Многие СМИ утверждают, что мне грозит опасность: во-первых, он младше на 4 года, во-вторых, БЫЛ ЖЕНАТ! Ну не смешно ли это? Кроме того, он приехал из Юго-Востока Украины... Только никто не говорит, что произошло это 18 лет назад, с тех пор он успел встать на ноги, наладить бизнес и прожить 8 лет с фотомоделью. Да, наверное, логичней было бы, если бы я сообщила о браке с престарелым олигархом, но я выбрала доброго, красивого, остроумного и порядочного мужчину, которого искала 39 лет и с которым хочу остаться до конца дней.

О подготовке к торжеству, Дана Борисова наверняка, по традиции, расскажет своим подписчикам в социальных сетях.

Каким должен быть образ невесты? Платье за 2000$ может спасти или укрепить брак? Ответы на эти и другие вопросы, актуальные для тех, кто собирается узаконить отношения в праздничной обстановке, узнаете в ток-шоу «Такова судьба на СТВ» (сморите видео).

# общество # Фотофакт # Звезды # Дана Борисова

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