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Встреча Нового года в Беларуси прошла без происшествий, в стране не зафиксировано ни одного преступления

01 января 2017 12:01
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Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете как встретишь, так и проведешь, то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными. В стране не зарегистрировано ни одного преступления. Правоохранители не зафиксировали и грубых нарушений общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту ночь его обеспечивали несколько тысяч сотрудников милиции и военнослужащих.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь:
В местах проведения праздничных гуляний был организован контрольно-пропускной режим, осуществлялось проведение досмотровых мероприятий, изменялась схема движения автотранспорта. Обо всех ограничениях и изменениях своевременно информировались граждане, которые с пониманием отнеслись к принимаемым органами внутренних дел дополнительным мерам безопасности. Как результат, в новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

# общество # Новый год # Дмитрий Курьян

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