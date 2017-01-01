Пять малышей появились на свет в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске прямо в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. С Новым счастьем. Несколько десятков мам по всей республике получили в новогоднюю ночь самые желанные подарки. По словам медиков, Новый год выдался богатым на появление маленьких белорусов. Только в одном из столичных род домов в первые часы 2017 появилось пятеро малышей. Что примечательно, большинство из них – мальчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

В новогоднюю ночь в центре «Мать и дитя» все было хорошо, по-новогоднему. Родилось пятеро детей, дети отличные, мамы чувствуют себя хорошо. И мы надеемся, что мы продолжим в том же ключе наступивший 2017 год.