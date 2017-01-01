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Новый год в Гродно: яркий флэшмоб от местных жителей, салют и более сотни иностранцев

01 января 2017 10:33
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Новости Беларуси. Гродно в эту ночь стал городом больших огней. На площади Ленина возле новогодней елки организовали световой флэшмоб. Дед Мороз предложил всем гостям праздника взять с собой не только мобильный телефон, но и фонарик. По его команде площадь стала еще ярче и светлее, а небо раскрасилось залпами фейерверка.

Кроме того, безвизовый въезд – это еще одна возможность раскрыть туристический потенциал Гродно. Здесь новогодние праздники посетили более сотни иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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