Новый год в Гродно: яркий флэшмоб от местных жителей, салют и более сотни иностранцев

Новости Беларуси. Гродно в эту ночь стал городом больших огней. На площади Ленина возле новогодней елки организовали световой флэшмоб. Дед Мороз предложил всем гостям праздника взять с собой не только мобильный телефон, но и фонарик. По его команде площадь стала еще ярче и светлее, а небо раскрасилось залпами фейерверка.

Кроме того, безвизовый въезд – это еще одна возможность раскрыть туристический потенциал Гродно. Здесь новогодние праздники посетили более сотни иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.