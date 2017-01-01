Концерты, салюты и Деды Морозы: десятки тысяч человек приняли участие в новогодних гуляньях по всей Беларуси

Новости Беларуси. Ярко, весело, незабываемо Беларусь встретила новый 2017 год. Десятки тысяч человек приняли участие в массовых новогодних гуляньях по всей стране. Пышные фейерверки, поздравления, музыка. Минск в эту ночь стал одной большой праздничной площадкой.

Карусели для детей, песни, танцы, а еще праздничный салют. Программа на 30 минских площадках была самая разнообразная.

И абсолютно никого не испугала сырая погода. Здесь нашлось занятие для всех: и семьям с маленькими детьми, и компаниям друзей. Пустились в пляс даже люди пожилого возраста.

А пока на площади у Дворца спорта согревали белорусов и гостей столицы яркие эмоции, маленьких белорусов с праздником поздравлял Дед Мороз со стажем Николай. Каждый год он начинает совсем не в бане и не за праздничным столом, а вместе с малышами, которые стараются рассказать заученное четверостишие с выражением, чтобы получить долгожданный подарок.

А в этой карете, но уже медицинской, наоборот, ничего не планируют. И не потому, что отдохнуть хотят, а надеются, что новый год все белорусы начнут без обращений к врачу, ведь, как говорится, как встретишь, так и проведешь.

В эту праздничную ночь работали не только артисты и журналисты. Дежурили по стране бригады скорой помощи, сотрудники милиции и МЧС и многие другие, они же и помогали сбыться новогоднему чуду.

Год наступивший будет и на секунду, и на день короче предыдущего. Но этого времени вполне должно хватить, чтобы исполнились все мечты и жизнь заиграла такими яркими красками, как эта новогодняя площадь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.