«Вставила сим-карту – глухо»: как заставить продавца забрать неисправный телефон

Таисия Бакаева: Приехал, по-быстрому, я его жалею ещё, что машина сломалась, и он под это дело (ещё ребёнку планшет покупали), оформил гарантию. Я жалею его, пошла, закрыла калитку за ним, прихожу, вставила сим-карту – глухо. Тут же звоню им. Ну и начали мне голову морочить.

Наспех выбрав недорогую модель телефона, женщина оформила заказ, а когда встретила курьера из службы доставки, понадеялась на авторитет известного магазина, не стала проверять заказ и сразу расплатилась.

Таисия Бакаева: По Интернету посмотрели – одно из первых, что попалось, потому что у меня ребёнок это смотрел, он немножко не очень выдержанный и: «Давай быстрее, что попадётся». И вот, попалось. И что подешевле

Минчанке нужен был новый мобильный телефон, и тут из Всемирной паутины, как из рога изобилия, посыпались предложения.

Двадцать первый век, как ни один другой столетний промежуток, существенно упрощает жизнь потребителя: сегодня рынок пестрит ассортиментом товаров не только на витринах прилавков, но и с веб-страниц бесчисленных Интернет-магазинов. Воспользоваться услугой удобного выбора «на диване» решила и пенсионерка Таисия Бакаева.

В наше время всеобщей мобильной связи выражение «труба зовет» приобретает новый смысл. Героиню этого сюжета труба сперва позвала в мир виртуальной реальности и чуть позже – реальной банальности.

В Интернет-магазине гражданке Бакаевой предложили отвезти неисправный телефон в сервисный центр, расположенный, кстати, на другом конце Минска. Где специалисты проведут диагностику и установят причину неисправности. В течение законных двух недель. Если будет установлено, что телефон имеет дефект производственного характера, тогда Таисия Павловна сможет обменять его, или согласиться на безвозмездный ремонт, или вернуть деньги. Короче говоря, процедура возврата совсем не такая быстрая и удобная, как Интернет-шоппинг.

Таисия Бакаева:

Я могла его, вообще, догнать, но я им стала звонить. Говорю: «Только что приезжал, я не успела не то, что сломать, а, вообще, ничего с ним сделать. Привезите, заберите!» «Нет, сервисный центр»» А куда мне ехать? У меня ребёнок, всё это прочее. Я говорю: «Нет, давайте решим как-то с вами, давайте телефон начальства, может, с ними вопрос быстрее решится». А они отказываются. И минут 20: я ей одно, она мне другое, я ей одно, она мне другое. В результате, с ними ничего добиться невозможно.

К слову, сама женщина в момент расчёта допустила серьёзную ошибку.

Если бы Таисия Павловна проверила качество мобильного телефона в присутствии курьера, её потребительская позиция была бы в разы сильнее.

Ирина Коноплицкая, председатель общества защиты прав потребителей:

Но что хорошо: что у неё есть чек и здесь чётко на чеке указан продавец. При наличии производственного дефекта она имеет право написать письменную претензию руководителю данной организации, то есть, Продавцу, где будет указывать, что она хочет: либо отремонтировать телефон, либо заменить, если невозможно в течение двух недель произвести ремонт, либо вернуть деньги за некачественный товар. Но только по письменному заявлению. Сейчас ей проще всего обратиться в сервисный центр для диагностики данного телефона, получить заключение сервисного центра и, в зависимости от этого, действовать.

Кира Карлович:

Мы решили помочь Таисии Павловне и лично приехали в сервисный центр, чтобы обменять неисправный телефон или вернуть деньги. Посмотрим, что из этого выйдет.

Радует то, что обратиться к продавцу можно всё в том же Интернет-пространстве – оставив электронную заявку о замене товара на официальном сайте магазина. Это не освободит от необходимости визита в сервисный центр, зато существенно сократит время рассмотрения обращения.

Кстати, узнав, что неудачной покупкой заинтересовалась программа «Добро пожаловаться» сотрудники Интернет-магазина сразу согласились возместить Таисии Павловне полную стоимость товара.

Кира Карлович:

Всё прошло успешно. Буквально за 10 минут мне вернули полную стоимость товара – 38 рублей 40 копеек. Теперь едем к Таисии Павловне, чтобы вернуть ей деньги за покупку.

Таисия Бакаева:

Спасибо телеканалу СТВ. Я купила уже новый телефон!

Мы рады, что наше посильное участие сэкономило Таисии Павловне не только время, но и нервы... Всем остальным напоминаем прописные истины: считайте деньги, не отходя от кассы, и проверяйте исправность товара, не отходя от продавца.