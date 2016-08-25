СТО как «станция техничного обмана»: в машине минчан починили не то и завысили стоимость

Важный персонаж этой истории – Валера, автослесарь станции «Заводной ключик», наспех провел диагностику, выявил поломку турбины и выставил Андрею счёт за ремонт. Правда, способ оплаты оказался оригинальным, за что наш герой, впоследствии, и поплатился. В прямом и переносном смысле.

Анна Мелюк: У нас было безвыходное положение: мы ехали на дачу и у нас по дороге сломалась машина. А так как это было накануне праздников, мы на автостанцию дозвониться не могли. Сосед по даче нам посоветовал ближайшую автостанцию

Три месяца назад, собравшись провести выходные с родными, минчанин Андрей Мелюк и подумать не мог, что загородный вояж на иномарке будет иметь плачевные последствия для семейного бюджета. По дороге на дачу машина Андрея неожиданно сломалась.

Недавно ученые подсчитали, что на одну народную мудрость приходится сто народных глупостей. Герои этого сюжета набрались мудрости на сто, точнее, на СТО, станции технического обслуживания.

Анна Мелюк:

Он сказал, что изначально это будет 300 долларов и, чтобы сэкономить наше время, он подъедет на станцию метро «Могилёвская» (это у них в порядке вещей), возьмёт деньги и будет заниматься дальше ремонтом. Потом ещё через неделю он звонит и говорит: «Окончательная стоимость ремонта – 290 долларов, и приезжайте, забирайте машину».

Заметим, что Андрей с супругой поверили Валере и не требовали у автослесаря ни чеков, ни каких-либо других документов, подтверждающих оплату услуги. А подобные закулисные договорённости, как известно, редко заканчиваются хорошо.

Спустя два месяца после ремонта машина Андрея вновь забарахлила, из выхлопной трубы повалил черный, словно из котельной, дым.

Анна Мелюк:

27 июля мы приехали повторно. Опять-таки, на станции, кроме него, никого не было. Он поставил машину на подъёмник и говорит: «Ой, у вас тут капает масло. Надо смотреть, в чём тут причина: или это турбина, или что…» Мы оставили машину. На следующий день он звонит и говорит: «Ещё сцепление надо делать. Вы мне дадите деньги на сцепление, чтобы вам сэкономить время». Мы ему передали 28 июля 4 миллиона 200 тысяч рублей на покупку сцепления. Потом, через пару дней, он позвонил и сказал, что проблема в двигателе, надо всё переделывать и покупать запчасти.

Купив запчасти и заплатив дополнительно 500 рублей за работу, чета Мелюк надеялась, что теперь-то авторемонтный вопрос будет закрыт окончательно, но тут автослесарь Валера пропал.

Анна Мелюк:

После того как он взял деньги, на следующий день Андрей приехал на станцию и оказалось, что за ней никто не смотрел и к ней никто не подходил. Валера, этот автослесарь, он исчез. Начальник мотивирует это тем, что: «Я ничего не знаю, вы мне денег не давали. Так мы работаем: Валера в тумбочку ложит деньги». Вот какие-то документы выдали, но здесь ни печати, ни подписи. Ни печати, ни подписи, ни чека – ничего нету.

За турбину, по итогу, надо было отдать 8.600.000, а мы заплатили 11.800.000.

То есть, разница составила более трехсот деноминированных рублей. Которые документально нигде не были отражены и, следовательно, недоказуемы. Кроме того, в багажнике Андрея сейчас лежит целый набор купленных, но ненужных запчастей более, чем на 400 рублей. Экспертиза, проведенная по инициативе Андрея Мелюка, установила, что неисправен механизм сцепления. И самое главное и неожиданное заключение эксперта: капитальный ремонт двигателю 11-летней иномарке не нужен был вовсе. Вот такой он, фирменный ремонт в Шабанах, точнее, в «Заводном ключике».

Анна Мелюк:

Получается, Валера обманным путём, прикрываясь станцией, брал с нас деньги на ремонт машины, который не требовался. А то, что требовалось – он деньги взял, а, в итоге, так и не сделал.

Постоянный юридический партнер программы «Добро пожаловаться», в который раз удивляется человеческой наивности и беспечности, с которой множество граждан заключают договора. Вот уж правда: от слова «договориться». Да, в данной истории усматривается явный факт нарушения со стороны СТО, но без письменных доказательств вернуть реально уплаченную сумму потребителю будет в разы сложнее.

Марина Авсянникова, адвокат юридической консультации №2 Фрунзенского района г. Минска:

По закону о защите прав потребителя, мы можем заявить ещё и моральный вред. Но здесь я высказываю свои сомнения о взыскании именно конкретно этой разницы, которую ему нечем доказать. То есть, если по документам он заплатил 8 миллионов, то вероятность величайшая, 90%, что суд и взыщет эти 8 миллионов плюс взыскание морального вреда.

Если же говорить о том, что он хочет ещё взыскать то, что по документам нигде не проходит, то это практически невозможно, откровенно говоря.

С приездом съёмочной группы «Добро пожаловаться», в самый разгар рабочего дня, тяжёлые двери СТО стремительно захлопнулись, и это наводит на размышления: манипуляции с деньгами клиентов и категорический отказ директора СТО «Заводной ключик» общаться с журналистами говорят либо о скромности, либо о «серых» взаимоотношениях с клиентами.