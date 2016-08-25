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В Беларуси в 2016 году за парты сядут около 110 тысяч первоклассников

25 августа 2016 05:34
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Новости Беларуси. В Беларуси в 2016 году за парты сядут около 110 тысяч первоклассников. Это приблизительно столько же, сколько и в прошлом. В целом двери школ, гимназий и лицеев распахнутся для почти миллиона учеников.

Откроются и две новые школы – в Бресте и курортном поселке Нарочь. Второй объект будет самым большим за текущую пятилетку в Минской области. Школа рассчитана более чем на 500 мест, оборудована лингафонными классами, площадкой для метеорологических и географических наблюдений. Будет здесь и сильная спортивная база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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