Новости Беларуси. В Беларуси в 2016 году за парты сядут около 110 тысяч первоклассников. Это приблизительно столько же, сколько и в прошлом. В целом двери школ, гимназий и лицеев распахнутся для почти миллиона учеников.

Откроются и две новые школы – в Бресте и курортном поселке Нарочь. Второй объект будет самым большим за текущую пятилетку в Минской области. Школа рассчитана более чем на 500 мест, оборудована лингафонными классами, площадкой для метеорологических и географических наблюдений. Будет здесь и сильная спортивная база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.