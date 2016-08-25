Минский городской педагогический форум пройдет 25 августа и соберет около 500 участников

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года столичные учителя соберутся в национальной библиотеке. 25 августа пройдет Минский городской педагогический форум. Он будет посвящен стратегии развития образования. Встрече предшествовала методическая неделя, на которой обсуждали итоги работы и намечали план действий на будущий учебный год.

Форум соберет около полутысячи участников. Это представители сферы образования, руководители районов, Мингорисполкома и профильного министерства. Также во время встречи пройдет награждение лучших педагогов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.