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«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности

11 мая 2023 08:01
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках в одну из бригад сил специальных операций призваны военнослужащие запаса.  

«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности-1

Во время сбора они отработают вопросы огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки.  

«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности-4

Дмитрий Соболь, заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:  
В занятиях основной упор мы делаем на такие предметы, как огневая подготовка, тактическая подготовка, тактическая медицина, инженерная подготовка соответственно. То есть весь тот спектр задач, опыт, который приобретают в Вооруженных Силах Российской Федерации на проведении специальной военной операции в Украине.  

«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности-7

Николай Кулик, военнообязанный:  
Круто, потому что реально вспомнилась юность. Освежает. Многое поменялось, усовершенствовалось, добавилось. По сравнению, конечно, разница большая. В оснащении вооружением, в инструкторах, подход к делу, к организации проведения тех или иных занятий.  

«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности-10

Впереди у запасников, а за двое суток призваны 500 человек, восстановление навыков по военно-учетной специальности, слаживание подразделений и тактические учения.  

# Военные учения # общество # Дмитрий Соболь # Фотофакт

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