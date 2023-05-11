«Вспомнилась юность». Военнослужащие запаса призваны на проверку боеготовности

Новости Беларуси. Проверка боевой готовности продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках в одну из бригад сил специальных операций призваны военнослужащие запаса.

Во время сбора они отработают вопросы огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки.

Дмитрий Соболь, заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

В занятиях основной упор мы делаем на такие предметы, как огневая подготовка, тактическая подготовка, тактическая медицина, инженерная подготовка соответственно. То есть весь тот спектр задач, опыт, который приобретают в Вооруженных Силах Российской Федерации на проведении специальной военной операции в Украине.

Николай Кулик, военнообязанный:

Круто, потому что реально вспомнилась юность. Освежает. Многое поменялось, усовершенствовалось, добавилось. По сравнению, конечно, разница большая. В оснащении вооружением, в инструкторах, подход к делу, к организации проведения тех или иных занятий.