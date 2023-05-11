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Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара

11 мая 2023 07:26
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Лена Климук, кулинар:  
Приготовим очень изысканную яичницу-болтунью в томатном соусе.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-1

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-3

Нарежем сельдерей мелким кубиком.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-6

Сделаем натуральный томатный соус. Взобьем свежий томат в блендере. Кожура тонкая – можно не снимать.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-9

Разогреваем сковородку. Так как у оливкового масла невысокая степень горения, не стоит сразу наливать его на горячую сковородку, чтобы оно не сгорело. Отправляем сельдерей на сковородку.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-12

Взобьем два яйца. Добавим соль и черный перец. Взбиваем вилкой.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-15

Взбитые томаты заливаем сковородку к сельдерею. Туда же добавим орегано и сухой чеснок. Перемешиваем овощи со специями и немного увариваем томаты.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-18

Параллельно разогреем хлеб.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-21

Тонкой струйкой вливаем яйца и быстро помешиваем. Ждем, когда свернется белок.  

Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара-24

Сервируем на тарелку. Выкладываем хлеб и украсим сельдереем. Завтрак готов!  

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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