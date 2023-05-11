Как приготовить яичницу-болтунью в томатном соусе? Рецепт завтрака от кулинара

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень изысканную яичницу-болтунью в томатном соусе.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень изысканную яичницу-болтунью в томатном соусе.
Нарежем сельдерей мелким кубиком.
Сделаем натуральный томатный соус. Взобьем свежий томат в блендере. Кожура тонкая – можно не снимать.
Разогреваем сковородку. Так как у оливкового масла невысокая степень горения, не стоит сразу наливать его на горячую сковородку, чтобы оно не сгорело. Отправляем сельдерей на сковородку.
Взобьем два яйца. Добавим соль и черный перец. Взбиваем вилкой.
Взбитые томаты заливаем сковородку к сельдерею. Туда же добавим орегано и сухой чеснок. Перемешиваем овощи со специями и немного увариваем томаты.
Параллельно разогреем хлеб.
Тонкой струйкой вливаем яйца и быстро помешиваем. Ждем, когда свернется белок.
Сервируем на тарелку. Выкладываем хлеб и украсим сельдереем. Завтрак готов!
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