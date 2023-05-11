11 мая огласят приговор по делу директора Symbal.by

Новости Беларуси. Экстремизм и госизмена. Приговор директору Symbal.by будет озвучен 11 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уголовное дело в отношении Павла Белоуса, обвиняемого по четырем статьям УК, рассматривали за закрытыми дверями.

Но известно, что речь идет о руководстве экстремистским формированием, измене государству, публичных призывах к захвату власти, а также организации групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Согласно материалам дела, такую активную деятельность он вел почти 10 лет.