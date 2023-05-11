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11 мая огласят приговор по делу директора Symbal.by

11 мая 2023 07:12
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Новости Беларуси. Экстремизм и госизмена. Приговор директору Symbal.by будет озвучен 11 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уголовное дело в отношении Павла Белоуса, обвиняемого по четырем статьям УК, рассматривали за закрытыми дверями.  

11 мая огласят приговор по делу директора Symbal.by-1

Но известно, что речь идет о руководстве экстремистским формированием, измене государству, публичных призывах к захвату власти, а также организации групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Согласно материалам дела, такую активную деятельность он вел почти 10 лет.  

11 мая огласят приговор по делу директора Symbal.by-4

Приговор Минского городского суда владельцу магазина, который под видом культурно-исторического развития в социальных сетях и на сайтах распространял идеи белорусского национализма, станет известен сегодня во второй половине дня.  

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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