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Старше 18, активный и творческий. «Славянский базар» набирает волонтёров

11 мая 2023 07:37
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Новости Беларуси. Стать частью творческой команды и прочувствовать изнутри организацию масштабного форума. Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» принимает заявки от желающих стать волонтерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Старше 18, активный и творческий. «Славянский базар» набирает волонтёров-1

Если вы активный, ответственный, доброжелательный, и вам уже исполнилось 18 – можете смело откликнуться. Прошедшим отбор доверят встречу участников и гостей форума, оперативную и рекламную деятельность и многие другие организационные тонкости большого праздника. В первые дни приема заявок уже поступило около сотни анкет. Причем не только из регионов нашей страны. Приехать в Витебск в качестве волонтера хотят из России и даже Ирана.  

Старше 18, активный и творческий. «Славянский базар» набирает волонтёров-4

Алиса Стуканова, руководитель штаба волонтеров дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
В этом году мы хотим попробовать и расширить немного горизонты. Будут выставки. И в рамках «Славянского базара» мы хотим, чтобы волонтеры принимали участие и были в этих выставках. В каком амплуа они будут – мы пока не знаем, первый раз в первый класс. Но нам это очень интересно. По той простой причине, что это еще и образовательная история. И мы всегда стараемся сделать так, чтобы те ребята, которые принимают участие в волонтерстве в рамках «Славянского базара», чтобы их интересы совпадали. Чтобы они в последующем свой опыт могли где-то перенять.  

Старше 18, активный и творческий. «Славянский базар» набирает волонтёров-7

Заявки дирекция фестиваля принимает до 13 июня. За четыре года работы волонтерского штаба в Витебске его участниками стали более 300 добровольцев.  

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Алиса Стуканова # Фотофакт

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