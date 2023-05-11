Старше 18, активный и творческий. «Славянский базар» набирает волонтёров

Если вы активный, ответственный, доброжелательный, и вам уже исполнилось 18 – можете смело откликнуться. Прошедшим отбор доверят встречу участников и гостей форума, оперативную и рекламную деятельность и многие другие организационные тонкости большого праздника. В первые дни приема заявок уже поступило около сотни анкет. Причем не только из регионов нашей страны. Приехать в Витебск в качестве волонтера хотят из России и даже Ирана.

Алиса Стуканова, руководитель штаба волонтеров дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году мы хотим попробовать и расширить немного горизонты. Будут выставки. И в рамках «Славянского базара» мы хотим, чтобы волонтеры принимали участие и были в этих выставках. В каком амплуа они будут – мы пока не знаем, первый раз в первый класс. Но нам это очень интересно. По той простой причине, что это еще и образовательная история. И мы всегда стараемся сделать так, чтобы те ребята, которые принимают участие в волонтерстве в рамках «Славянского базара», чтобы их интересы совпадали. Чтобы они в последующем свой опыт могли где-то перенять.