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Воду в колодцах Минской области проверяют на превышение уровня железа

07 июня 2017 14:59
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Новости Беларуси. Качество воды из колодца – на контроле санитарных служб Минской области. Причина этого – превышение уровня железа. Эта проблема актуальна для сельской местности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ведь центральное водоснабжение есть не везде, им охвачено лишь 60% жителей глубинки.

Специалисты ежемесячно проводят выборочный мониторинг и если что – предупреждают: нужно переходить на бутилированную воду. Правда, люди должны и сами позаботиться о своем здоровье: своевременно очищать колодцы и сдавать воду на лабораторный контроль.

# общество # Загрязнение воды

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