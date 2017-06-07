Воду в колодцах Минской области проверяют на превышение уровня железа

Новости Беларуси. Качество воды из колодца – на контроле санитарных служб Минской области. Причина этого – превышение уровня железа. Эта проблема актуальна для сельской местности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ведь центральное водоснабжение есть не везде, им охвачено лишь 60% жителей глубинки.

Специалисты ежемесячно проводят выборочный мониторинг и если что – предупреждают: нужно переходить на бутилированную воду. Правда, люди должны и сами позаботиться о своем здоровье: своевременно очищать колодцы и сдавать воду на лабораторный контроль.