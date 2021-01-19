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Всеволод Непогодин: «Я считаю, что Рене Фазель не прав»

19 января 2021 18:40
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Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Всеволод Непогодин: «Я считаю, что Рене Фазель не прав»-1

Всеволод Непогодин, публицист, писатель (Украина):
Я как простой любитель хоккея очень раздражен и недоволен тем фактом, что вчера у Беларуси забрали право проведения чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что Рене Фазель не прав. И мне очень не нравится формулировка «по соображениям безопасности». Минск – самый безопасный город, где я был за свою жизнь. Я считаю, что Беларусь должна в мае провести альтернативные игры, альтернативный чемпионат, какие-нибудь игры доброй воли. Показать, что это добрая, мирная, гостеприимная, свободная, демократическая страна.

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# Чемпионат мира по хоккею # общество # Всеволод Непогодин # Рене Фазель # Фотофакт

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