Всеволод Непогодин: «Я считаю, что Рене Фазель не прав»

Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всеволод Непогодин, публицист, писатель (Украина):
Я как простой любитель хоккея очень раздражен и недоволен тем фактом, что вчера у Беларуси забрали право проведения чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что Рене Фазель не прав. И мне очень не нравится формулировка «по соображениям безопасности». Минск – самый безопасный город, где я был за свою жизнь. Я считаю, что Беларусь должна в мае провести альтернативные игры, альтернативный чемпионат, какие-нибудь игры доброй воли. Показать, что это добрая, мирная, гостеприимная, свободная, демократическая страна.
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