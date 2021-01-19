Армен Гаспарян об отмене ЧМ по хоккею в Минске: был осквернен принцип «спорт вне политики»

Армен Гаспарян, политолог (Россия):

Был осквернен принцип «спорт вне политики». Международная федерация хоккея отказалась проводить чемпионат мира в Беларуси. Ну, естественно, госпожа Тихановская там тут же запела радостно, что вот, эта наша общая победа, мы не допустили и так далее, и так далее. По этому поводу мне есть сказать крайне мало. Радоваться тому, что твоя страна лишается проведения крупного спортивного турнира, может только человек, который ненавидит свою страну.

Читайте также:

Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею

Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник