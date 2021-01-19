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Армен Гаспарян об отмене ЧМ по хоккею в Минске: был осквернен принцип «спорт вне политики»

19 января 2021 18:17
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Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армен Гаспарян об отмене ЧМ по хоккею в Минске: был осквернен принцип «спорт вне политики»-1

Армен Гаспарян, политолог (Россия):
Был осквернен принцип «спорт вне политики». Международная федерация хоккея отказалась проводить чемпионат мира в Беларуси. Ну, естественно, госпожа Тихановская там тут же запела радостно, что вот, эта наша общая победа, мы не допустили и так далее, и так далее. По этому поводу мне есть сказать крайне мало. Радоваться тому, что твоя страна лишается проведения крупного спортивного турнира, может только человек, который ненавидит свою страну.

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# Чемпионат мира по хоккею # общество # Армен Гаспарян # Фотофакт

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