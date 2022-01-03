«Первый альбом был записан на студии Тихановича-Поплавской». Гайдук о своих «крёстных родителях» на сцене

Юлия Артюх, СТВ: Ядвига Поплавская и Александр Тиханович – это ваши крестные родители на сцене, вы их так называете. Как вы с ними познакомились?

Александра Гайдук, певица, актриса:

На тот момент это был единственный театр песни. Яденька с Сашей всегда отличались неимоверной трогательностью, очень теплым душевным отношением к людям. Особенно к молодым начинающим артистам. Ядя говорила, что она увидела во мне какую-то невероятную трогательность, чистоту, неиспорченность, внутреннюю силу, которую, говорит, редко увидишь в молодых исполнителях. Просто за всем этим у меня был уже свой определенный бэкграунд человеческий, женский. Об этом мало кто знал. А Саша Тиханович он вообще всегда был весельчаком, балагуром, он умел поддерживать. Поэтому первые концерты, гастроли, песни, первый альбом был записан на студии Тихановича-Поплавской.