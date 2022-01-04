Валентин Семеняко: нам удалось сделать Основной закон, который носит прогрессивный и перспективный характер

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству и местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Беларуси:

Учитывался международный опыт, опыт стран постсоветского пространства. И, как мне кажется, в результате нам удалось сделать документ, сделать Основной закон наш, который, на мой взгляд, сегодня носит прогрессивный и перспективный характер. Те новации, которые там заложены, дадут возможность не просто преодолеть какие-то кризисные явления, которые, к сожалению, есть в нашем обществе, но и уверенно двигаться вперед, развиваться. С одной стороны, мы отреагировали на вызовы времени, с другой стороны – эти изменения, которые внесены, позволяют не сдерживать те общественные процессы, позитивные, реальные, перспективные, которые происходят у нас в стране, и уверенно смотреть в будущее и реагировать на вызовы современности.

«Оплот развития общества». В Гродно актив города обсудил вопросы изменений в Конституцию (подробности здесь).