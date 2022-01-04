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Валентин Семеняко: нам удалось сделать Основной закон, который носит прогрессивный и перспективный характер

04 января 2022 10:58
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Новости Беларуси. В вопросе внесения изменений в Конституцию важен диалог. В таком мнении сошлись участники площадки по обсуждению новой редакции Основного закона в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Валентин Семеняко: нам удалось сделать Основной закон, который носит прогрессивный и перспективный характер-1

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству и местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Беларуси:  
Учитывался международный опыт, опыт стран постсоветского пространства. И, как мне кажется, в результате нам удалось сделать документ, сделать Основной закон наш, который, на мой взгляд, сегодня носит прогрессивный и перспективный характер. Те новации, которые там заложены, дадут возможность не просто преодолеть какие-то кризисные явления, которые, к сожалению, есть в нашем обществе, но и уверенно двигаться вперед, развиваться. С одной стороны, мы отреагировали на вызовы времени, с другой стороны – эти изменения, которые внесены, позволяют не сдерживать те общественные процессы, позитивные, реальные, перспективные, которые происходят у нас в стране, и уверенно смотреть в будущее и реагировать на вызовы современности.  

«Оплот развития общества». В Гродно актив города обсудил вопросы изменений в Конституцию (подробности здесь).  

# Конституция # общество # Валентин Семеняко # Фотофакт

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