«Оплот развития общества». В Гродно актив города обсудил вопросы изменений в Конституцию

Своими рассуждениями о предлагаемых в документе новшествах делились представители актива города. Обсуждались наиболее заметные изменения. Это касается полномочий и конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, единого дня голосования и ряда других. Какое значение эти новеллы имеют для страны, должен понимать каждый гражданин.

Зоя Кулеша, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

В первую очередь, мне как куратору социальной сферы очень важны вопросы сохранения социально ориентированного государства и социально ориентированной экономики. Это те блага, те ценности, которые закрепляет новый проект Конституции и которые важны для будущего поколения. Ведь, несмотря на то, что некоторые считают слишком общими положения о Конституции, они несут в себе фундамент, основу и оплот развития общества, сохранение белорусской государственности, легитимность власти, прочность конституционного строя и, конечно, нормы права, которые еще усиливает наша Конституция.