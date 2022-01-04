«Оплот развития общества». В Гродно актив города обсудил вопросы изменений в Конституцию

Новости Беларуси. В вопросе внесения изменений в Конституцию важен диалог. В таком мнении сошлись участники площадки по обсуждению новой редакции Основного закона в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В вопросе внесения изменений в Конституцию важен диалог. В таком мнении сошлись участники площадки по обсуждению новой редакции Основного закона в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своими рассуждениями о предлагаемых в документе новшествах делились представители актива города. Обсуждались наиболее заметные изменения. Это касается полномочий и конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, единого дня голосования и ряда других. Какое значение эти новеллы имеют для страны, должен понимать каждый гражданин.
Зоя Кулеша, заместитель председателя Гродненского горисполкома:
В первую очередь, мне как куратору социальной сферы очень важны вопросы сохранения социально ориентированного государства и социально ориентированной экономики. Это те блага, те ценности, которые закрепляет новый проект Конституции и которые важны для будущего поколения. Ведь, несмотря на то, что некоторые считают слишком общими положения о Конституции, они несут в себе фундамент, основу и оплот развития общества, сохранение белорусской государственности, легитимность власти, прочность конституционного строя и, конечно, нормы права, которые еще усиливает наша Конституция.
На встрече обсудили основные акценты проекта обновленной Конституции, а также организационные вопросы, связанные с предстоящим референдумом.
Валентин Семеняко: нам удалось сделать Основной закон наш, который носит прогрессивный и перспективный характер (здесь подробности).