Первого ребёнка она родила в 18 лет и убеждена, что «женщина рожает для себя»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса.
Юлия Артюх, СТВ:
Интересный момент в вашей биографии, вы открыты в этом вопросе. Юной мамой вы стали, в 18 лет родили первенца. Что это было? Сумасшедшая любовь?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса.
Юлия Артюх, СТВ:
Интересный момент в вашей биографии, вы открыты в этом вопросе. Юной мамой вы стали, в 18 лет родили первенца. Что это было? Сумасшедшая любовь?
Александра Гайдук, певица, актриса:
Дети должны рождаться в любви – это главное, а уже дальнейшие взаимоотношения… Бывает обстоятельство какой-то высшей силы. Может, люди просто не должны быть вместе по жизни идти. И еще у меня есть одно убеждение: женщина, в первую очередь, рожает все-таки для себя. Рожает для себя, берет ответственность на себя, а дальше у каждого своя история, как получается. Поэтому когда некоторые женщины позволяют себе такое прекрасное выражение: ты понимаешь, что ты мне должен, я для тебя двоих детей родила... Меня это всегда умиляет и веселит. Я для себя рожала детей. Я точно понимала уже в тот момент, что я с этим человеком не останусь.
Юлия Артюх:
Уже в момент, когда были беременны?
Александра Гайдук:
Конечно, 100 %. Но я понимала, что то первое, настоящее чувство, которое я испытывала к этому мужчине, наверное, Бог поэтому и послал мне первого сына от любимого мужчины. И это правильно.
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Юлия Артюх:
А второй ребенок уже от второго брака?
Александра Гайдук:
У меня все как положено: первый от первого, второй от второго. Я все очень быстро успела.
Юлия Артюх:
Сколько разбежка между детьми?
Александра Гайдук:
Два года. Я так быстро успела выйти замуж и так же быстро успела благополучно развестись.
Юлия Артюх:
Вы влюбчивая?
Александра Гайдук:
Даже не потому, что влюбчивая. Так сложились обстоятельства. Я понимала, что на тот момент я этого хочу, но когда ты чего-то очень хочешь и ты это получаешь, дальше наступает момент каждодневного общения, даже не быт – общение. Ты начинаешь понимать, что вы не просто разные, а вы как два полюса. Я понимала, что какие-то вещи никогда не смогу понять, принять. Мне было 20 лет, у меня уже появился второй ребенок. И это ощущение, что в силу своего характера, а он у меня есть, я не могла просто ни понять, ни принять, какие-то вещи простить. Может, сегодня я бы по-другому смотрела на ситуацию, но на тот момент абсолютная моя категоричность, не знаю, недостаток это или достоинство, не давали мне возможности оставаться замужней женщиной. Потому что я знаю философию некоторых женщин, которые говорят, что главное, чтобы муж был рядом, чтобы он просто был, не важно, какой он. В любом случае мужчина рядом, опора, он есть. А для меня на тот момент – точно нет.
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