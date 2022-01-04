Первого ребёнка она родила в 18 лет и убеждена, что «женщина рожает для себя»

Юлия Артюх, СТВ: Интересный момент в вашей биографии, вы открыты в этом вопросе. Юной мамой вы стали, в 18 лет родили первенца. Что это было? Сумасшедшая любовь?

Александра Гайдук, певица, актриса:

Дети должны рождаться в любви – это главное, а уже дальнейшие взаимоотношения… Бывает обстоятельство какой-то высшей силы. Может, люди просто не должны быть вместе по жизни идти. И еще у меня есть одно убеждение: женщина, в первую очередь, рожает все-таки для себя. Рожает для себя, берет ответственность на себя, а дальше у каждого своя история, как получается. Поэтому когда некоторые женщины позволяют себе такое прекрасное выражение: ты понимаешь, что ты мне должен, я для тебя двоих детей родила... Меня это всегда умиляет и веселит. Я для себя рожала детей. Я точно понимала уже в тот момент, что я с этим человеком не останусь.

Юлия Артюх:

Уже в момент, когда были беременны?

Александра Гайдук:

Конечно, 100 %. Но я понимала, что то первое, настоящее чувство, которое я испытывала к этому мужчине, наверное, Бог поэтому и послал мне первого сына от любимого мужчины. И это правильно.