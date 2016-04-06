Всемирный день здоровья и профилактика диабета: в минских торговых центрах 7 апреля можно определить уровень глюкозы

Новости Беларуси. Минчанам некогда болеть. Накануне Всемирного дня здоровья столичные медики рассказали о том, что жители Минска от мала до велика вместо походов в поликлинику предпочитают бег и велопрогулки.

Однако в качестве профилактики некоторые процедуры, по словам специалистов, просто жизненно необходимы. К примеру, диагностика сахарного диабета. Эндокринным заболеванием сегодня в Минске страдают больше 60 тысяч горожан. Около 500 из них — дети. И ежегодно по пять тысяч минчан ставят на диспансерный учет.

Всего в мире сейчас насчитывается более 400 миллионов пациентов с сахарным диабетом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Мохорт, заведующий кафедрой эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

На сегодняшний день в мире существует огромное количество исследований, которые доказывают, что нарастание массы тела ассоциировано с увеличением риска сахарного диабета, а нормализация массы тела способствует снижению этого риска.

Наталия Карлович, главный врач УЗ «Минский городской эндокринологический диспансер»:

Во многих странах скрининг диабета начинается с возраста 40-45 лет. Тогда, когда максимальный риск заболеть этим заболеванием. У нас на уровне Минздрава прописано, что каждый взрослый житель Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше должен раз в год сдавать кровь на гликемию.

Профилактике и лечению диабета в этом году посвятили Всемирный день здоровья. В Минске 7 апреля доктора станут еще ближе. Крупные торговые центры и промышленные предприятия на один день превратятся в пункты приема пациентов. В передвижных медпунктах без талончика и очередей каждому желающему измерят давление и с помощью незамысловатого тестирования определят уровень глюкозы. А также те, кто интересуется своим здоровьем, может получить бесценные советы профессионалов.

Елена Кислая, главный внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Того, насколько вы сможете изучить заболевание своего ребенка, настолько вы сможете обеспечить ему здоровую, нормальную жизнь.