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Как выглядит среднестатистический белорус?

06 апреля 2016 16:09
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Новости Беларуси. 6 апреля отечественные ученые добавили штрихи к портрету среднего белоруса. За последние пять лет он повзрослел на полгода.

Сейчас его возраст чуть больше 40. При этом самый молодой регион нашей страны - город Минск, на втором месте - Брестская область. А самый возрастной  регион -  Витебщина.

В то же в Беларуси увеличивается средняя продолжительность жизни. У мужчин с 2010 года она выросла на 4 года, у женщин - на 2 с половиной, тем самым сократив разрыв.  Средний показатель по стране - около 74 лет.

Прямое следствие старения населения - изменение в структуре нагрузки на трудоспособную часть. И сейчас она возрастает. Так, если в начале 2011 года на тысячу работающих приходилось 373 пенсионера, то сейчас их уже 429. И это один из главных аргументов в пользу повышения пенсионного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука # Людмила Шахотько

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